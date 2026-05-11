I playoff di Eastern Conference stanno regalando partite spettacolari, tra queste c'è il confronto tra Detroit Pistons e Cleveland Cavaliers. Martedì 12 maggio ci sarà Gara-4, con il risultato di 2-1 in favore dei Pistons. La palla a due è prevista alle 02:00 di notte italiane, per seguire la sfida continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI CAVALIERS-PISTONS SU BET365

Dove vedere Cavaliers-Pistons in diretta TV e streaming gratis

Cavaliers-Pistons sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Live Streaming

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Cavaliers-Pistons sul palinsesto BET365

Il momento delle due squadre

La sfida tra Pistons e Cavaliers sarà destinata ad essere una delle più equilibrate. Gara-1 è terminata in favore dei Pistons così come Gara-2, ma tra le mura amiche i Cavaliers hanno tirato fuori gli artigli riuscendo a strappare una convincente vittoria. Gara-3 infatti è terminata 116-109 in favore dei Cavs: è stata una partita perfetta da parte di tutta la squadra. Mitchell ha messo a segno 35 punti, nonostante sia stato impreciso dal tiro dai tre punti, con 2-8 registrato al termine della partita. Bene anche James Harden e Jarrett Allen, rispettivamente con 19 e 18 punti messi a referto. La solita grande prestazione di Cunningham non è bastata ai Pistons, che adesso dovranno provare a neutralizzare i Cavs che giocheranno nuovamente in casa. Un pareggio potrebbe compromettere il risultato maturato da parte dei capolisti di Eastern Conference nella regular season.

I probabili quintetti di Cavaliers-Pistons

Cleveland Cavaliers: Dean Wade, Evan Mobley, Jarrett Allen, James Harden, Donovan Mitchell

Detroit Pistons: Ausar Thompson, Tobias harris, Jalen Duren, Duncan Robinson, Cade Cunningham.

E allora che aspetti? Guarda ora Cavaliers-Pistons in diretta streaming gratis su BET365