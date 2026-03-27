Dove vedere Boston Celtics-Atlanta Hawks in diretta TV e streaming gratis

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NBA, Celtics-Hawks: diretta tv e streaming live del match

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Non perdere Boston Celtics-Atlanta Hawks: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

I Boston Celtics dopo la grande prova di forza contro gli Oklahoma City Thunder scendono nuovamente in campo. Sabato 28 marzo Boston affronterà Atlanta, per una delle partite che promette essere tra le più avvincenti del weekend di NBA. La partita inizierà alle 00:30 italiane. Scopri come guardare il match in diretta tv e streaming live.

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Boston Celtics-Atlanta Hawks sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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    • Il momento delle due squadre

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    I Boston Celtics approcciano alla sfida di Eastern Conference con una convincente vittoria contro gli Oklahoma City Thunder. La sfida del 26 marzo ha messo di fronte due delle franchigie più attrezzate della lega ed il successo per 119-109 è un ruggito da tenere in forte considerazione, dato che a breve inizieranno i playoff. Secondi a Est, i Boston confermano il loro momento positivo, con 7 vittorie messe a referto nelle ultime 10 partite.

    Gli Atlanta Hawks, dal canto loro, venderanno cara la pelle. Infatti la franchigia, che ha già in tasca la qualificazione quantomeno ai play-in, arriva alla sfida con tre vittorie di fila, ed è l'unica a vantare ben nove successi nelle ultime dieci gare di Eastern Conference. Il match del TD Garden, dunque, rappresenta un vero big match tra due elle squadre più in forma del momento.

    I probabili quintetti di Boston Celtics-Atlanta Hawks 

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    Boston Celtics: J. Brown, J. Walsh, N. Queta, P. Pritchard, D. White. 

    Atlanta Hawks: J. Johnson, D. Daniels, O. Okongwu, N.A. Walker, C.J. McCollum 

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