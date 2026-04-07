Non perdere Boston Celtics-Charlotte Hornets: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 7 aprile - 10:45

Dopo aver schiacciato i Toronto Raptors i Boston Celtics ritornano in campo al TD Garden per affrontare gli Charlotte Hornets. Il match si terrà questa notte alle 02:00 italiane e sarà una delle ultime occasioni per carburare in vista dei playoff, almeno per la squadra di Mazzulla. Scopri come seguire il match continuando a leggere l'articolo. Per non perderti nemmeno un minuto di Boston Celtics-Charlotte Hornets sarà sufficiente registrarsi su BET365

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Il momento delle due squadre — La sfida di Eastern Conference si presenta come una delle più delicate in vista di decretare lo scenario definitivo tra playoff e play-in. Seppur i Celtics sono sicuri del loro posizionamento, stessa cosa non si può dire per gli Charlotte Hornets. Infatti, sono al momento all'ottavo posto con 43 vittorie e 36 sconfitte e stanno risalendo la china con ben quattro vittorie di fila. La concorrenza, però, è spietata e dunque non è certo che gli Hornets riescano a strappare il pass direttamente per i playoff oppure dovranno accontentarsi dei play-in.

Al match del TD Garden Boston si presenta sicuramente come squadra da battere, ma gli Hornets hanno aumentato sensibilmente il loro ritmo ed il proprio livello, riuscendo ad ottener risultati non affatto scontati. Hanno infatti battuto i T'Wolves nell'ultimo match ed il 3 aprile anche i Suns, per il risultato di 127-107. L'ultimo confronto proprio contro i Celtics, invece, è terminato 99-114 per questi ultimi e quindi gli Hornets avranno anche voglia di riprendersi una rivincita che potrebbe proiettarli direttamente nella zona alta della classifica.

I probabili quintetti di Boston Celtics-Charlotte Hornets — Boston Celtics: J. Brown, J. Walsh, N. Queta, P. Pritchard, D. White.

Charlotte Hornets: K. Knueppel, M. Bridges, M. Diabate, L. Ball, B. Miller