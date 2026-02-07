Domani, domenica 8 febbraio, c'è un appuntamento da non perdere in NBA. Per il prossimo turno di Eastern Conference si sfidano i Boston Celtics ed i New York Knicks, il meglio che la costa orientale ha da offrire, insieme ai Detroit Pistons. La sfida si terrà al TD Garden alle 18:30, orario ideale anche per gli appassionati italiani di NBA. Scopri come seguire la sfida leggendo l'articolo.
Lo streaming live
NBA, Celtics-Knicks: diretta tv e streaming live del match
Hai tre possibilità per vedere Boston Celtics-New York Knicks in streaming gratis
Per non perderti nemmeno un minuto del match Boston Celtics-New York Knicks sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
Dove vedere Boston Celtics-New York Knicks in diretta TV e streaming gratis—
Boston Celtics-New York Knicks sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
I Boston Celtics anche senza Jayson Tatum riescono a sprigionare la loro forza e imporre il loro dominio in Eastern Conference. Sono infatti al secondo posto e si preparano a questo big match forti delle cinque partite vinte consecutivamente. A giganteggiare sul parquet è Jaylen Brown, insieme a Derrick White, decisivo non solo in fase difensiva ma anche offensiva. I Knicks invece si presentano come la squadra da battere, forti di una stagione molto positiva culminata con la vittoria della NBA Cup, antipasto di quello che vogliono ottenere al fine della stagione.
I probabili quintetti di Boston Celtics-New York Knicks—
Per quest'attesissima sfida, ci aspettiamo che le due franchigie propongano il loro starter-five ideale, che ha portato agli ottimi risultati guadagnati fin qui in stagione.
Boston Celtics: J. Brown, J. Walsh, N. Queta, P. Pritchard, D. White.
New York Knicks: M. Bridges, OG Anunoby, A. Hukporti, J. Brunson, M. McBridge.
