Dove vedere Boston Celtics-Orlando Magic in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Boston Celtics-Orlando Magic: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 12 aprile 2026 (modifica il 12 aprile 2026 | 00:02)

Ultima cartuccia di Eastern Conference per i Boston Celtics, poi saranno playoff! La squadra di Mazzulla affronterà lunedì 13 aprile gli Orlando Magic alle 00:00 italiane, un'opportunità per gli appassionati italiani di seguire uno dei match più interessanti dell'ultimo turno, dato che la palla a due sarà in un orario non proibitivo. Per scoprire come seguire la partita, continua a leggere l'articolo. Per non perderti nemmeno un minuto di Boston Celtics-Orlando Magic sarà sufficiente registrarsi su BET365

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Il momento delle due squadre — Il bilancio della regular season dei Boston Celtics è positivo e rispecchia le aspettative di inizio stagione, anzi, forse anche qualcosa in più. Ciò perché ad inizio anno e per il 90% della stagione i Celtics hanno fatto a meno di Jayson Tatum, tornato da poco ma già letale sotto canestro e pronto ad dare una mano alla sua squadra per i playoff, che dovranno necessariamente vedere la franchigia protagonista ad est. Con il secondo posto tra le mani, il roster di Mazzulla si prepara per il momento più importante della stagione e si presenta, tra l'altro, come la squadra da battere.

Discorso diverso per gli Orlando Magic, che sono al settimo posto grazie ad un'ottima striscia di vittorie messa a referto proprio in queste ultime gare. La franchigia della Florida ha condotto una stagione caratterizzata da risultati altalenanti, ma che comunque l'hanno portata a strappare 45 vittorie e presentarsi ai playoff come una squadra solida, forte e con un buon gioco. Nelle ultime 10 gare i Magic di Banchero hanno vinto sette sfide e ora proveranno a scalzare Toronto Raptors e Atlanta Hakws, con il tentativo di guadagnare un pass per i playoff in posizioni più agevoli.

I probabili quintetti di Boston Celtics-Orlando Magic — Boston Celtics: J. Walsh, S. Hauser, N. Queta, J. Brown, D. White.

Orlando Magic: F. Wagner, P. Banchero, W. Carter, J. Suggs, D. Bane