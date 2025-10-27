derbyderbyderby streaming Nba, Chicago Bulls-Atlanta Hawks: diretta tv e streaming live del match

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Nba
Chicago Bulls e Atlanta Hawks, nella loro prossima sfida di Nba, misureranno il peso delle loro ambizioni. Martedì 28 ottobre, alle 02:00 italiane, le due franchigie si sfideranno in un'avvincente match dal risultato imprevedibile. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Un’occasione perfetta per godersi Chicago Bulls-Atlanta Hawks, ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione del grande basket in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

  • Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

  • Cercare “Chicago Bulls-Atlanta Hawks” nella sezione Live Streaming.

    Chicago Bulls e Atlanta Hawks da diverso tempo non riescono ad essere protagonisti ai playoff. In realtà, nella scorsa stagione non ci sono neanche arrivati. Bulls e Hawks infatti hanno bussato alla porta del playoff attraverso i play-in, ma non sono riusciti ad entrare. I Bulls hanno perso contro i Miami Heat, e lo stesso destino è toccato alla franchigia della Georgia. Quest'anno l'obiettivo sarà guadagnare una posizione che permette l'accesso diretto. Ci riusciranno?

    Il nuovo quintetto degli Atlanta Hawks sembra promettere bene. A Trae Young si è aggiunto in quintetto Kristaps Porzingis, campione Nba con i Boston Celtics nel 2024. I Bulls, invece, stanno acquistando fiducia partita dopo partita, grazie anche alla solidità difensiva di Josh Giddey.

    Chicago Bulls: Josh Giddey, Coby White, Ayo Dosunmu, Matas Buzelis, Nikola Vucevic.

    Atlanta Hawks: Trae Young, Dyson Daniels, Jalen Johnson, Kristaps Porzingis, Onyeka Okongwu.

    Non perdere Chicago Bulls-Atlanta Hawks, tra le sfide più avvincenti della Eastern Conference, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.

