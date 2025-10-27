Un’occasione perfetta per godersi Chicago Bulls-Atlanta Hawks, ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione del grande basket in tempo reale.

Com’è finita l’ultima stagione

Chicago Bulls e Atlanta Hawks da diverso tempo non riescono ad essere protagonisti ai playoff. In realtà, nella scorsa stagione non ci sono neanche arrivati. Bulls e Hawks infatti hanno bussato alla porta del playoff attraverso i play-in, ma non sono riusciti ad entrare. I Bulls hanno perso contro i Miami Heat, e lo stesso destino è toccato alla franchigia della Georgia. Quest'anno l'obiettivo sarà guadagnare una posizione che permette l'accesso diretto. Ci riusciranno?