Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Lorenzo Maria Napolitano 4 novembre 2025 (modifica il 4 novembre 2025 | 10:02)

Philadelphia 76 e Cleveland Cavaliers stanno rispettando i pronostici di inizio stagione. Con un ritrovato Embiid, i 76ers si candidano a grandi protagonisti della Eastern Conference, ma c'è tanta concorrenza. Tra cui proprio i Cavs, che con il loro record di 4-3 sono aggrappati alle prime posizioni. Siamo all'inizio, ma questa sfida servirà specialmente a misurare le ambizioni delle due squadre. La partita andrà in scena dalle 01:00 italiane di giovedì 6 novembre. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l'accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Un’occasione perfetta per godersi Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione della Nba in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers” nella sezione Live Streaming.

Come arrivano al match le due squadre — I Philadelphia 76 sono primi nella Eastern Conference con cinque partite vinte ed una sola persa. La presenza di Joel Embiid si fa sentire: a differenza delle altre stagioni, però, sarà importante ritrovarlo integro nella parte clou della stagionale, specialmente ai playoff. Dove i più lo attenderanno per guardarlo all'opera quando il livello si alzerà notevolmente. I Cavs, invece, hanno perso tre gare ma si presentano alla sfida con una bella vittoria ai danni dei Nets, sempre più ultimi nella Conference.

I probabili quintetti di Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers — Dati gli ottimi risultati strappati da entrambe le squadre in questo inizio di stagione, i coach molto probabilmente si affideranno ai quintetti base, dato che sono già rodati e - al momento - vincenti. Sarà una sfida al vertice, dunque niente sperimentazioni ma si andrà soltanto con il meglio che possono offrire i due roster.

Cleveland Cavaliers: D. Hunter, L. Nance Jr, E. Mobley, J. Tyson, D. Mitchell.

Philadelphia 76ers: J. Walker, K. Oubre Jr, A. Bona, V. Edgecombe, T. Maxey.

