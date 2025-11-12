NBA, Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: streaming gratis e diretta TV

Nella notte tra giovedì e venerdì 13 novembre, Cavaliers e Raptors si sfidano a Cleveland: Mitchell contro Barnes in un duello ad alta intensità NBA. Scopri come vederlo gratis in streaming

Stefano Sorce 12 novembre - 23:54

La regular season NBA continua a regalare incroci interessanti e quello tra Cleveland Cavaliers e Toronto Raptors promette scintille. La sfida è in programma nella notte tra giovedì e venerdì, con palla a due fissata per l'1:00 italiana alla Rocket Mortgage FieldHouse di Cleveland.

Come arrivano le due squadre — I Cavaliers, dopo un avvio di stagione caratterizzato da qualche acciacco e prestazioni altalenanti, sembrano aver ritrovato ritmo. Donovan Mitchell continua a essere il punto di riferimento offensivo, mentre Darius Garland sta tornando gradualmente ai suoi standard dopo un inizio complicato. Cleveland ha costruito la propria identità sulla solidità difensiva, confermandosi tra le migliori squadre per punti concessi nel pitturato e per percentuale difensiva sui tiri da tre degli avversari. Il vero ago della bilancia resta però Evan Mobley, sempre più leader silenzioso nel proteggere il ferro e garantire equilibrio a entrambe le metà campo. In casa, i Cavs hanno spesso mostrato il loro volto migliore, spinti dal pubblico della FieldHouse e dalla voglia di riscattare un 2024 chiuso tra luci e ombre.

Dall’altra parte, i Toronto Raptors stanno attraversando una fase di transizione sotto la guida di Darko Rajakovic. Dopo un’estate segnata da cambiamenti e l’addio di Pascal Siakam, il nuovo leader tecnico è Scottie Barnes, autore di un inizio di stagione esplosivo. Il giovane All-Star sta guidando la squadra in punti, rimbalzi e assist, confermandosi il volto del futuro dei canadesi. Attorno a lui, RJ Barrett e Immanuel Quickley stanno trovando continuità, mentre Jakob Poeltl continua a essere una presenza importante sotto canestro. Toronto, però, fatica ancora a trovare stabilità lontano da casa: le percentuali dal perimetro restano altalenanti e la tenuta difensiva non sempre regge nei finali punto a punto.

I probabili quintetti base di Cavaliers-Raptors — Cavaliers: Hunter, Mobley, Allen, Mitchell, Garland. Coach: Atkinson

Raptors: Ingram, Barnes, Poeltl, Barrett, Quickley. Coach: Rajakovic.

