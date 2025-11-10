Los Ángeles Clippers-Atlanta Hawks , streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Un’occasione perfetta per godersi Los Ángeles Clippers-Atlanta Hawks ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione della Nba in tempo reale.

Come arrivano al match le due squadre

I Los Angeles Clippers hanno disputato buone partite, ma queste sono nettamente inferiori rispetto alle tante sfide in cui sono arrivate pesanti sconfitte. La franchigia della California si presenta alla sfida con una sconfitta incassata contro i Phoenix Suns, non irresistibili ma abbastanza precisi da archiviare la pratica segnando 114 punti contro i 103 segnati dai Clippers. Insieme Harden e Beal ne hanno messi dentro 25, e stanno tirando al di sotto delle aspettative. Molto meglio gli Atlanta Hakws ad Est, che in questo momento sono nella zona play-in, coerentemente con gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Alla sfida, nonostante il roster pare meno attrezzato, ci arriva proprio la squadra di Atlanta favorita, grazie a buoni risultati conquistati nelle ultime partite.