A Los Angeles c'è una squadra baciata dal sole, mentre un'altra non riesce a brillare di luce propria: e sono i Los Angeles Clippers. Con un record negativo ed una lunga serie di sconfitte, la squadra della California si presenta non nel migliore dei modi all'attesissima sfida contro gli Atlanta Hawks, che andrà in scena martedì notte alle 04:30 italiane. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.
Lo streaming live
Nba, Clippers-Hawks: diretta tv e streaming live del match
Los Ángeles Clippers-Atlanta Hawks , streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis—
Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.
Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.
Un’occasione perfetta per godersi Los Ángeles Clippers-Atlanta Hawks ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione della Nba in tempo reale.
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Come arrivano al match le due squadre—
I Los Angeles Clippers hanno disputato buone partite, ma queste sono nettamente inferiori rispetto alle tante sfide in cui sono arrivate pesanti sconfitte. La franchigia della California si presenta alla sfida con una sconfitta incassata contro i Phoenix Suns, non irresistibili ma abbastanza precisi da archiviare la pratica segnando 114 punti contro i 103 segnati dai Clippers. Insieme Harden e Beal ne hanno messi dentro 25, e stanno tirando al di sotto delle aspettative. Molto meglio gli Atlanta Hakws ad Est, che in questo momento sono nella zona play-in, coerentemente con gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Alla sfida, nonostante il roster pare meno attrezzato, ci arriva proprio la squadra di Atlanta favorita, grazie a buoni risultati conquistati nelle ultime partite.
I probabili quintetti di Los Ángeles Clippers-Atlanta Hawks—
Negli Hawks ottimi segnali da parte di Risacher, che dopo una stagione di transizione sta diventando uno dei volti della franchigia. I Clippers continueranno con i loro big in campo, ma dovranno decisamente iniziare ad aumentare il livello delle prestazioni.
Los Ángeles Clippers: K. Dunn, D. Jones Jr, I. Zubac, B. Beal, J. Harden.
Atlanta Hawks: Z. Risacher, M. Gueye, O. Okongwu, D. Daniels, K. Wallace
Non perdere Los Ángeles Clippers-Atlanta Hawks, tra le sfide più avvincenti della Nba, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.
© RIPRODUZIONE RISERVATA