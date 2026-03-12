Dove vedere Grizzlies-Mavericks in diretta TV e streaming gratis

Venerdì 13 marzo scendono sul parquet i Memphis Grizzlies ed i Dallas Mavericks. Le due squadre si trovano nel lato basso della classifica della Western Conference e sono in cerca di vittorie nel momento nevralgico della stagione. Scopri come seguire la partita gratuitamente: la palla a due è prevista alle 01:00 italiane.
Il momento delle due squadre—
Dallas Mavericks e Memphis Grizzlies sono reduci da un momento molto difficile della stagione. Le due franchigie sono distanti dalla zona playoff e devono sperare di strappare un pass soltanto attraverso la porta dei play-in. I texani sono reduci da ben otto sconfitte di fila, che l'ha fatti sprofondare al dodicesimo posto della Western Conference. Neanche il ritorno di Cooper Flagg è stato in grado di cambiare il trend dei Mavs. Dal canto loro, i Grizzlies si presentano con cinque sconfitte di fila rimediate, di cui l'ultima contro i Philadelphia 76ers, riusciti a segnare ben 139 punti. La gara ha evidenziato i limiti difensivi della squadra di Memphis.
I probabili quintetti di Grizzlies-Mavericks—
Memphis Grizzlies: G.G. Jackson, J. Wells, O. M. Prosper, C. Spencer, S. Pippen
Dallas Mavericks: K. Middleton, P.J. Washington, D. Powell, M. Christie, C. Flagg.
