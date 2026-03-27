Non perdere Memphis Grizzlies-Houston Rockets: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 00:46)

Uno dei match più attesi di NBA è quello che mette di fronte i Memphis Grizzlies e gli Houston Rockets. La palla a due è in programma sabato 28 marzo alle 01:00 italiane. Non perdere il match: per scoprire come guardarlo in diretta tv e streaming live, continua a leggere l'articolo.

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Dove vedere Memphis Grizzlies-Houston Rockets in diretta TV e streaming gratis — Memphis Grizzlies-Houston Rockets sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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Il momento delle due squadre — La stagione dei Memphis Grizzlies è stata un'altalena di emozioni che, molto probabilmente, non si concluderà nel migliore dei modi. Attualmente al dodicesimo posto sopra soltanto Kings, Jazz e Mavericks, la franchigia di Memphis ha vinto soltanto 24 partite in stagione e ne ha perse il doppio. Peraltro, nelle ultime dieci giornate di NBA ha rimediato ben nove sconfitte, vincendo soltanto in un'occasione. È il peggior risultato nella Western Conference.

Dall'altro lato del campo ci sono gli Houston Rockets, in ben altra situazione. la franchigia texana ha già guadagnato l'accesso alla post-season e punterà di certo a guadagnare quanto prima il pass per i playoff, senza passare per la porta dal retro. Nonostante gli ultimi risultati ottenuti non siano convincenti, i Rockets restano comunque i grandi favoriti per la gara di questa notte.

Gli Atlanta Hawks, dal canto loro, venderanno cara la pelle. Infatti la franchigia, che ha già in tasca la qualificazione quantomeno ai play-in, arriva alla sfida con tre vittorie di fila, ed è l'unica a vantare ben nove successi nelle ultime dieci gare di Eastern Conference. Il match del TD Garden, dunque, rappresenta un vero big match tra due elle squadre più in forma del momento.

I probabili quintetti di Memphis Grizzlies-Houston Rockets — Memphis Grizzlies: G.G. Jackson, J. Wells, O. M. Prosper, C. Spencer, S. Pippen

Houston Rockets: K. Durant, J. Smith, A. Sengun, T. Eason, A. Thompson.