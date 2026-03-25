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NBA, Grizzlies-Spurs: diretta tv e streaming live del match

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Non perdere Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Domani, 26 marzo, alle 01:00 italiane scendono in campo Memphis Grizzlies e San Antonio Spurs: uno dei match più delicati in Western Conference in ottica playoff. Per non perdere la partita, e scoprire come guardarla gratuitamente in diretta tv e streaming live, continua a leggere l'articolo.

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Dove vedere Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs in diretta TV e streaming gratis

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Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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    • Il momento delle due squadre

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    I padroni di casa si presentano al match in uno dei momenti più delicati e complessi della stagione. I Grizzlies infatti arrivano alla partita contro la franchigia texana con tre sconfitte di fila incassate e ben nove nelle ultime dieci, con una sola vittoria ottenuta. Le statistiche generali recitano 24 vittorie in stagione, decisamente poche per una squadra che ambiva a tutt'altro posizionamento ad inizio stagione. I Grizzlies, contro gli Spurs, partono di certo sfavoriti.

    Tutt'altro discorso per i texani. Rappresentano una delle due squadre, insieme ai Thunder, che hanno già il posto assicurato ai playoff. Hanno inanellato ben sei partite di fila e ne hanno vinte nove nelle ultime dieci. Le vittorie stagionali, poi, sono ben cinquantaquattro con sole diciotto sconfitte. Le ultime partite si sono rivelate un esercizio di stile per gli Spurs, contro Pacers e Kings, ma l'intensità nei big match l'hanno già dimostrata in altri match, come ad esempio nella vittoria contro i Celtics.

    I probabili quintetti di Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs 

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    Memphis Grizzlies: G.G. Jackson, J. Wells, O. M. Prosper, C. Spencer, S. Pippen 

    San Antonio Spurs: H. Barnes, J. Champagnie, V. Wembanyama, S. Castle, D. Fox.

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