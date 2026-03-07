Domenica a mezzanotte scenderanno sul parquet gli Atlanta Hawks e i Philadelphia 76ers. Il match si prospetta tra i più avvincenti del prossimo turno di NBA. Per scoprire come guardare gratuitamente la partita della notte, continua a leggere l'articolo.
Lo streaming live
NBA, Hawks-76ers: diretta tv e streaming live del match
Hai tre possibilità per vedere Hawks-76ers in streaming gratis
Per non perderti nemmeno un minuto del match Hawks-76ers sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
Dove vedere Hawks-76ers in diretta TV e streaming gratis—
Hawks-76ers sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
Gli Atlanta Hawks sono al decimo posto della Eastern Conference ma a suon di vittorie stano provando a riscattare la classifica, provando a strappare un pass per la post-season nonostante una prima metà di stagione per niente entusiasmante. Contro i 76ers si presentano con ben cinque vittorie consecutive. I Sixiers, dal canto loro, non vantino una striscia di risultati così lunga hanno vinto sei partite nelle ultime dieci e occupano il sesto posto in classifica. L'ultima match è stato vinto contro i Milwaukee Bucks con il risultato di 113-131 strappato nel Wisconsin.
I probabili quintetti di Hawks-76ers—
Atlanta Hawks: Z. Risacher, J. Johnson, O. Okongwu, D. Daniels, N. Alexander-Walker
Philadelphia 76ers: K. Oubre, D. Barlow, A. Bona, T. Maxey, V.J. Edgecombe
© RIPRODUZIONE RISERVATA