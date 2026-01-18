Non perdere Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 18 gennaio - 21:05

Domani alle 19:00 scende in campo la Eastern Conference. Tra le sfide più attese di lunedì 19 gennaio c'è quella tra Atlanta Hawks, fresca di uno degli scambi più importanti della sua storia recente, e i Milwaukee Bucks alle prese con uno dei momenti più difficili degli ultimi anni. Sarà una partita combattuta tra due squadre che hanno bisogno di vincere per non compromettere gli obiettivi stagionali. Scopri come seguire la partita.

Hai tre possibilità per vedere Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks in streaming gratis

Dove vedere Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks in diretta TV e streaming gratis — Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e versando un deposito minimo di 10 euro, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — Gli Atlanta Hawks si presentano alla sfida contro i Milwaukee Bucks in un momento difficile della stagione. Sono infatti reduci da ben tre sconfitte consecutive, di cui l'ultima sotto i colpi dei Boston Celtics, che hanno imposto la propria supremazia mettendo a referto 132 punti. Discorso analogo per i Milwaukee Bucks che devono necessariamente invertire il trend di risultati per non tenere troppo distanti i playoff ma anche i play-out, dato che al momento anche questi ultimi potrebbero non essere centrati a fine stagione. Questo, potrebbe causare una vera e propria rivoluzione per la franchigia del Wisconsin.

I probabili quintetti di Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks — Il supporting cast intorno ad Antetokounmpo è ciò che più preoccupa i tifosi dei Bucks, dato che nell'ultima sfida contro gli Spurs soltanto il greco è riuscito a mettere a segno più di venti punti. E soltanto Portis e Kuzma sono andati in doppia cifra.

Altlanta Hawks: J. Johnson, V. Krejci, O. Okongwu, N. Alexander-Walker, D. Daniels

MilwaukeeBucks: G. Antetokounmpo, A. Green, M. Turner, R. Rollins, K. Porter