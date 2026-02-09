derbyderbyderby streaming NBA, Timberlwolves-Hawks: diretta tv e streaming live del match

NBA, Timberlwolves-Hawks: diretta tv e streaming live del match

Non perdere Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Tra le sfide più intriganti del turno c’è Hawks-Timberwolves, in programma martedì 10 febbraio alle 02:00 italiane. Un confronto tra due squadre con ambizioni diverse ma accomunate dalla necessità di continuità in una fase delicata della stagione.

Dove vedere Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves in diretta TV e streaming gratis

Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    Gli Atlanta Hawks lottano gara dopo gara per difendere un posto nel play-in, con i playoff diretti che appaiono lontani a causa di un rendimento troppo altalenante. La squadra deve trovare maggiore solidità per non compromettere definitivamente la stagione. I Timberwolves, sesti nella Western Conference, arrivano dalla sconfitta contro i Pelicans, nonostante i 35 punti di Anthony Edwards. “Ant-Man” resta in uno stato di forma eccellente e rappresenta la principale garanzia per Minnesota in vista della seconda metà di stagione.

    I probabili quintetti di Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves

    Di seguito, vi proponiamo i possibili quintetti con cui scenderanno sul parquet le due franchigie. I padroni di casa puntano su J. Johnson mentre i T'Wolves sull'imprevedibilità ed il momento di forma di Edwards, volto del quintetto.

    Atlanta Hawks: J. Johnson, V. Krejci, O. Okongwu, N. Alexander-Walker, D. Daniels

    Minnesota Timberwolves: J. McDaniels, J. Randle, A. Edwards, R. Gobert, D. DiVincenzo

