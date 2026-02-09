Dove vedere Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves in diretta TV e streaming gratis

Tra le sfide più intriganti del turno c’è Hawks-Timberwolves, in programma martedì 10 febbraio alle 02:00 italiane. Un confronto tra due squadre con ambizioni diverse ma accomunate dalla necessità di continuità in una fase delicata della stagione.
Il momento delle due squadre—
Gli Atlanta Hawks lottano gara dopo gara per difendere un posto nel play-in, con i playoff diretti che appaiono lontani a causa di un rendimento troppo altalenante. La squadra deve trovare maggiore solidità per non compromettere definitivamente la stagione. I Timberwolves, sesti nella Western Conference, arrivano dalla sconfitta contro i Pelicans, nonostante i 35 punti di Anthony Edwards. “Ant-Man” resta in uno stato di forma eccellente e rappresenta la principale garanzia per Minnesota in vista della seconda metà di stagione.
I probabili quintetti di Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves—
Di seguito, vi proponiamo i possibili quintetti con cui scenderanno sul parquet le due franchigie. I padroni di casa puntano su J. Johnson mentre i T'Wolves sull'imprevedibilità ed il momento di forma di Edwards, volto del quintetto.
Atlanta Hawks: J. Johnson, V. Krejci, O. Okongwu, N. Alexander-Walker, D. Daniels
Minnesota Timberwolves: J. McDaniels, J. Randle, A. Edwards, R. Gobert, D. DiVincenzo
