Non perdere Atlanta Hawks-Golden State Warriors: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 22 marzo - 01:00

Tra le sfide più avvincenti del prossimo turno di NBA c’è la sfida tra Atlanta Hawks e Golden State Warriors. La palla a due è in programma domenica 22 marzo, alle 01:00 in Italia. Scopri come guardare la partita in diretta tv e streaming live e continua a leggere l’articolo.

Hai tre possibilità per vedere Atlanta Hawks-Golden State Warriors in streaming gratis

Dove vedere Atlanta Hawks-Golden State Warriors in diretta TV e streaming gratis — Atlanta Hawks-Golden State Warriors sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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Il momento delle due squadre — I padroni di casa si presentano alla sfida con il sesto posto tra le mani e addirittura undici vittorie di fila. Questi successi in fila hanno fatto schizzare gli Hawks in classifica, cosa che nessuno si sarebbe aspettato dopo la cessione di Trae Young. La franchigia, però, è riuscita a nutrirsi di nuova linfa ed ha riacceso il fuoco della vittoria. Adesso l’obiettivo è riuscire a strappare il pass per i playoff senza passare per la porta dal retro dei play-in.

Discorso diverso per i Golden State Warriors, che quest’anno rischiano di restare fuori dalla dai playoff. La squadra della Baia è al decimo posto ed ha perso otto gare nelle ultime dieci disputate. Senza Steph Cutty e Jimmy Butler la squadra di Steve Kerr sta trovando più difficoltà del previsto, come evidenziato anche nella sfida contro i Boston Celtics, terminata 120-99 al TD Garden. Green e Porzingis, al momento, non sono riusciti a prendersi la squadra sulle spalle.

I probabili quintetti di Atlanta Hawks-Golden State Warriors — Atlanta Hawks: J. Johnson, D. Daniels, O. Okongwu, N.A. Walker, C.J. McCollum

Golden State Warriors: M. Moody, G. Santos, A. Horford, P. Spencer, D. A. Melton