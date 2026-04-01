Non perdere Heat-Celtics: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 1 aprile 2026 (modifica il 1 aprile 2026 | 01:32)

Grande classico della NBA giovedì 2 aprile. Il mese che ci porterà ai playoff inizia in modo scoppiettante con il big match tra Miami Heat e Boston Celtics, che avrà la palla a due alle 01:30 italiane. Per non perderti nemmeno un minuto del match Heat-Celtics sarà sufficiente registrarsi su BET365

Dove vedere Miami Heat-Boston Celtics in diretta TV e streaming gratis — Miami Heat-Boston Celtics sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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Il momento delle due squadre — Al nono posto in classifica e con la qualificazione quantomeno ai playin già in tasca, i Miami Heat si presentano a questa gara per carburare in vista della post-season. Gli ultimi risultati, però, non sono incoraggianti e servirà invertire la rotta. La franchigia della Florida ha infatti perso contro gli Indiana Pacers subendo ben 135 punti, incassandone poi altri 149 dai Cleveland Cavaliers: numeri che evidenziano come gli Heat stiano trovando difficoltà ad essere compatti nella propria metà campo.

Ben altro momento stanno invece affrontando i Boston Celtics, tra le squadre più attrezzate per arrivare in finale di Conference insieme ai Knicks e i sorprendenti Pistons. Boston si presenta con una sconfitta incassata contro gli Atlanta Hawks, ma vanta comunque una importante striscia di risultati che passa anche dalla vittoria contro gli Oklahoma City Thunder campioni in carica, liquidati con ben 119 punti e soltanto 109 subiti. Non pochi, considerando la grande batteria offensiva dei Thunder.

I probabili quintetti di Miami Heat-Boston Celtics — Miami Heat: N. Powell, A. Wiggins, B. Adebayo, T. Herro, D. Mitchell.

Boston Celtics: J. Brown, J. Walsh, N. Queta, P. Pritchard, D. White.