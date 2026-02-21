derbyderbyderby streaming NBA, Heat-Grizzlies: diretta tv e streaming live del match

Non perdere Miami Heat-Memphis Grizzlies: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Miami Heat-Memphis Grizzlies si gioca domenica alle ore 2:00 italiane, in una sfida importante per gli equilibri delle due Conference. Un match da non perdere soprattutto per la corsa playoff a Est.

Dove vedere Miami Heat-Memphis Grizzlies  in diretta TV e streaming gratis

Miami Heat-Memphis Grizzlies sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Miami Heat-Memphis Grizzlies sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    Gli Heat sono ottavi nella Eastern Conference con un record di 29 vittorie e 27 sconfitte e sono pienamente coinvolti nella lotta playoff. Nelle ultime 10 partite hanno fatto registrare un equilibrio perfetto (5-5), dimostrando però solidità nei momenti chiave della stagione. Miami ha bisogno di continuità per blindare almeno il play-in e provare a scalare qualche posizione.

    Momento molto più complicato per Memphis, che ha perso 4 partite consecutive e ben 8 delle ultime 10. I Grizzlies hanno un record di 20-33 e stanno pagando anche l’assenza di Ja Morant. Nell’ultima gara è arrivata una sconfitta beffarda contro i Golden State Warriors per 114-113. La squadra è in difficoltà e parte sfavorita.

    I probabili quintetti di Miami Heat-Memphis Grizzlies 

    Miami Heat in campo con il quintetto solito e dinamico, capace di sfoderare prestazioni convincenti nelle ultime partite. Grizzlies invece con qualche innesto e novità rispetto all'ultima partita stagionale.

    Miami Heat: N. Powell, A. Wiggins, B. Adebayo, T. Herro, D. Mitchell 

    Memphis Grizzlies: J. Mashack, G.G. Jackson, K. Anderson, J. Wells, T. Jerome

