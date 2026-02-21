Dove vedere Miami Heat-Memphis Grizzlies  in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Miami Heat-Memphis Grizzlies: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 21 febbraio 2026 (modifica il 21 febbraio 2026 | 02:02)

Miami Heat-Memphis Grizzlies si gioca domenica alle ore 2:00 italiane, in una sfida importante per gli equilibri delle due Conference. Un match da non perdere soprattutto per la corsa playoff a Est.

Il momento delle due squadre — Gli Heat sono ottavi nella Eastern Conference con un record di 29 vittorie e 27 sconfitte e sono pienamente coinvolti nella lotta playoff. Nelle ultime 10 partite hanno fatto registrare un equilibrio perfetto (5-5), dimostrando però solidità nei momenti chiave della stagione. Miami ha bisogno di continuità per blindare almeno il play-in e provare a scalare qualche posizione.

Momento molto più complicato per Memphis, che ha perso 4 partite consecutive e ben 8 delle ultime 10. I Grizzlies hanno un record di 20-33 e stanno pagando anche l’assenza di Ja Morant. Nell’ultima gara è arrivata una sconfitta beffarda contro i Golden State Warriors per 114-113. La squadra è in difficoltà e parte sfavorita.

I probabili quintetti di Miami Heat-Memphis Grizzlies — Miami Heat in campo con il quintetto solito e dinamico, capace di sfoderare prestazioni convincenti nelle ultime partite. Grizzlies invece con qualche innesto e novità rispetto all'ultima partita stagionale.

Miami Heat: N. Powell, A. Wiggins, B. Adebayo, T. Herro, D. Mitchell

Memphis Grizzlies: J. Mashack, G.G. Jackson, K. Anderson, J. Wells, T. Jerome