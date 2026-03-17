Non perdere Hornets-Heat: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 17 marzo - 00:00

Tra le sfide più avvincenti di Eastern Conference nel prossimo turno di NBA c'è quella che mette di fronte gli Charlotte Hornets ed i Miami Heat. Il match avrà inizio alle 00:00 di mercoledì 18 marzo. Due squadre che stanno lottando con il coltello tra i denti per strappare il pass verso i playoff al termine della stagione regolare. Scopri come seguire gratuitamente la partita.

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Dove vedere Knicks-Pacers in diretta TV e streaming gratis — Hornets-Heat sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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Il momento delle due squadre — Parliamo di due squadre in grande spolvero che si presentano in Florida. I Miami Heat hanno perso l'ultima partita, ma hanno vinto le due precedenti, tra le quali c'è anche la super prestazione di Bam Adebayo da 83 punti contro i Washington Wizards. Nell'ultima sfida gli Heat hanno perso sotto i colpi degli Orlando Magic - squadra, comunque, più attrezzata. Le prestazioni insomma sono convincenti e la franchigia si presenta da favorita al match.

Anche il biglietto da visita degli Hornets recita una sconfitta nell'ultima partita, ma contro i temibili San Antonio Spurs. Contro la franchigia texana anche le migliori della classe fanno fatica a strappare una vittoria, dunque non sono questi i match che rendono l'idea del percorso di Charlotte. La squadra di LaMelo, infatti, ha vinto sette delle ultime tre partite disputate ed è questa la statistica che rende chiaro il momento di forma che sta vivendo la squadra.

I probabili quintetti di Hornets-Heat — Charlotte Hornets: K. Knueppel, M. Bridges, M. Diabate, B. Miller, L. Ball

Miami Heat: P. Larsson, B. Adebayo, K. Ware, D. Mitchell, T. Herro