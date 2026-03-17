Tra le sfide più avvincenti di Eastern Conference nel prossimo turno di NBA c'è quella che mette di fronte gli Charlotte Hornets ed i Miami Heat. Il match avrà inizio alle 00:00 di mercoledì 18 marzo. Due squadre che stanno lottando con il coltello tra i denti per strappare il pass verso i playoff al termine della stagione regolare. Scopri come seguire gratuitamente la partita.
Lo streaming live
NBA, Hornets-Heat: diretta tv e streaming live del match
Hai tre possibilità per vedere Hornets-Heat in streaming gratis
Per non perderti nemmeno un minuto del match Hornets-Heat sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
Dove vedere Knicks-Pacers in diretta TV e streaming gratis—
Hornets-Heat sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
Parliamo di due squadre in grande spolvero che si presentano in Florida. I Miami Heat hanno perso l'ultima partita, ma hanno vinto le due precedenti, tra le quali c'è anche la super prestazione di Bam Adebayo da 83 punti contro i Washington Wizards. Nell'ultima sfida gli Heat hanno perso sotto i colpi degli Orlando Magic - squadra, comunque, più attrezzata. Le prestazioni insomma sono convincenti e la franchigia si presenta da favorita al match.
Anche il biglietto da visita degli Hornets recita una sconfitta nell'ultima partita, ma contro i temibili San Antonio Spurs. Contro la franchigia texana anche le migliori della classe fanno fatica a strappare una vittoria, dunque non sono questi i match che rendono l'idea del percorso di Charlotte. La squadra di LaMelo, infatti, ha vinto sette delle ultime tre partite disputate ed è questa la statistica che rende chiaro il momento di forma che sta vivendo la squadra.
I probabili quintetti di Hornets-Heat—
Charlotte Hornets: K. Knueppel, M. Bridges, M. Diabate, B. Miller, L. Ball
Miami Heat: P. Larsson, B. Adebayo, K. Ware, D. Mitchell, T. Herro
© RIPRODUZIONE RISERVATA