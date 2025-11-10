NBA, Hornets-Lakers: streaming gratis e diretta TV

Analisi e streaming gratis di Charlotte Hornets-Los Angeles Lakers (11/11/2025, ore 01:00): momento delle squadre, statistiche e curiosità sul match NBA

Stefano Sorce 10 novembre - 00:29

Martedì 11 novembre 2025, con palla a due prevista per le ore 01:00 italiane (ore 19:00 ET USA), il palcoscenico del Spectrum Center di Charlotte ospita la sfida tra i locali Hornets e gli ospiti Lakers. Guarda ora Hornets-Lakers GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Hornets-Lakers in diretta TV e streaming gratis — La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di una grande opportunità per seguire la sfida della Nba comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Hornets-Lakers in diretta live.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365

Mantieni attivo il conto oppure effettuna una scommessa

Cerca Hornets-Lakers sul palinsesto di Bet365

Come arrivano le due squadre — I Charlotte Hornets stanno vivendo una fase di ricostruzione e crescita, cercando di trovare continuità dopo un avvio di stagione altalenante. Con un bilancio di 3 vittorie e 6 sconfitte, la squadra di coach Charles Lee sta ancora cercando la giusta identità, alternando buone prestazioni a partite meno convincenti. In casa, al Spectrum Center, i numeri sono discreti, 2 successi e 2 sconfitte, segno che il gruppo riesce a trarre energia dal proprio pubblico, anche se la fragilità difensiva resta un punto critico: i 119 punti segnati di media non bastano spesso a compensare i 121 concessi a gara. I giovani come LaMelo Ball e Brandon Miller stanno mostrando talento, ma la squadra ha bisogno di maggiore solidità per poter competere con le big della Eastern Conference.

Dall’altra parte, i Los Angeles Lakers vivono un momento decisamente più positivo. Con un record di 7 vittorie e 3 sconfitte, la squadra di Darvin Ham si sta confermando tra le più solide della Western Conference. I gialloviola stanno mostrando un buon equilibrio tra esperienza e qualità, trascinati dalle prestazioni di LeBron James e Anthony Davis, sempre più decisivi nei momenti chiave. In trasferta i Lakers si stanno comportando bene, con 4 vittorie e 1 sola sconfitta, dimostrando maturità e capacità di gestire la pressione lontano dallo Staples Center. Il rendimento offensivo è costante, con una media di 117,8 punti realizzati a partita, mentre la difesa concede circa 117,1 punti, segno che c’è ancora margine per migliorare nella metà campo difensiva.

I probabili quintetti base di Hornets-Lakers — Hornets: Bridges, Knueppel, Kaklbrenner, James, Mann. Coach: Lee.

Lakers: LaRavia, Hachimura, Ayton, Doncic, Smart. Coach: Ham.

Non perdere Hornets-Lakers IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Guarda ora la partita valida per la Nba comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.