Non perdere Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 31 gennaio 2026 (modifica il 31 gennaio 2026 | 07:31)

Il 31 gennaio 2026, alle 18:00, lo Spectrum Center sarà teatro della sfida NBA tra Charlotte Hornets e San Antonio Spurs. I padroni di casa arrivano con una striscia positiva che ha rilanciato le loro ambizioni, mentre gli Spurs continuano a viaggiare ad alta quota nella Western Conference.

Hai tre possibilità per vedere Charlotte Hornets-San Antonio Spurs in streaming gratis

Dove vedere Charlotte Hornets-San Antonio Spurs in diretta TV e streaming gratis — Charlotte Hornets-San Antonio Spurs sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Charlotte Hornets-San Antonio Spurs sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento di forma delle due squadre — Charlotte vive uno dei momenti migliori della propria stagione, con una serie di vittorie che ha ridato fiducia a un gruppo giovane e talentuoso. L’attacco gira con continuità e il rendimento contro lo spread è stato positivo, soprattutto quando il punteggio si alza. In casa, però, la squadra tende a essere meno costante rispetto alle gare in trasferta.

San Antonio si presenta come una delle realtà più solide del campionato. La leadership di Wembanyama, supportata da un nucleo profondo e versatile, consente agli Spurs di mantenere alti standard su entrambi i lati del campo. La capacità di gestire i ritmi e di colpire nei momenti decisivi rende gli ospiti particolarmente difficili da affrontare.

I probabili quintetti di Charlotte Hornets-San Antonio Spurs — Uno dei match più intensi del turno NBA prende vita con due squadre in forma, con un roster giovane ma allo stesso tempo maturo e dinamico. Gli Spurs punteranno sulla chimica, ormai tangibile, tra Wembanyama, Castle e Vassel, mentre gli Charlotte Hornets puntano su uno dei giocatori più in forma della loro stagione, Knueppel.

Charlotte Hornets: Ball, Miller, Bridges, P.J. Hall, Knueppel.

San Antonio Spurs: H. Barnes, J. Champagnie, V. Wembanyama, D. Vassell, S. Castle.