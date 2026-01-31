derbyderbyderby streaming NBA, Hornets-Spurs: diretta tv e streaming live del match

Non perdere Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Il 31 gennaio 2026, alle 18:00, lo Spectrum Center sarà teatro della sfida NBA tra Charlotte Hornets e San Antonio Spurs. I padroni di casa arrivano con una striscia positiva che ha rilanciato le loro ambizioni, mentre gli Spurs continuano a viaggiare ad alta quota nella Western Conference.

Hai tre possibilità per vedere Charlotte Hornets-San Antonio Spurs in streaming gratis

Dove vedere Charlotte Hornets-San Antonio Spurs in diretta TV e streaming gratis

Charlotte Hornets-San Antonio Spurs sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Charlotte Hornets-San Antonio Spurs sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento di forma delle due squadre

    Charlotte vive uno dei momenti migliori della propria stagione, con una serie di vittorie che ha ridato fiducia a un gruppo giovane e talentuoso. L’attacco gira con continuità e il rendimento contro lo spread è stato positivo, soprattutto quando il punteggio si alza. In casa, però, la squadra tende a essere meno costante rispetto alle gare in trasferta.

    San Antonio si presenta come una delle realtà più solide del campionato. La leadership di Wembanyama, supportata da un nucleo profondo e versatile, consente agli Spurs di mantenere alti standard su entrambi i lati del campo. La capacità di gestire i ritmi e di colpire nei momenti decisivi rende gli ospiti particolarmente difficili da affrontare.

    I probabili quintetti di Charlotte Hornets-San Antonio Spurs

    Uno dei match più intensi del turno NBA prende vita con due squadre in forma, con un roster giovane ma allo stesso tempo maturo e dinamico. Gli Spurs punteranno sulla chimica, ormai tangibile, tra Wembanyama, Castle e Vassel, mentre gli Charlotte Hornets puntano su uno dei giocatori più in forma della loro stagione, Knueppel.

    Charlotte Hornets: Ball, Miller, Bridges, P.J. Hall, Knueppel.

    San Antonio Spurs: H. Barnes, J. Champagnie, V. Wembanyama, D. Vassell, S. Castle.

