Dove vedere Charlotte Hornets-San Antonio Spurs in diretta TV e streaming gratis

Il 31 gennaio 2026, alle 18:00, lo Spectrum Center sarà teatro della sfida NBA tra Charlotte Hornets e San Antonio Spurs. I padroni di casa arrivano con una striscia positiva che ha rilanciato le loro ambizioni, mentre gli Spurs continuano a viaggiare ad alta quota nella Western Conference.
Il momento di forma delle due squadre—
Charlotte vive uno dei momenti migliori della propria stagione, con una serie di vittorie che ha ridato fiducia a un gruppo giovane e talentuoso. L’attacco gira con continuità e il rendimento contro lo spread è stato positivo, soprattutto quando il punteggio si alza. In casa, però, la squadra tende a essere meno costante rispetto alle gare in trasferta.
San Antonio si presenta come una delle realtà più solide del campionato. La leadership di Wembanyama, supportata da un nucleo profondo e versatile, consente agli Spurs di mantenere alti standard su entrambi i lati del campo. La capacità di gestire i ritmi e di colpire nei momenti decisivi rende gli ospiti particolarmente difficili da affrontare.
I probabili quintetti di Charlotte Hornets-San Antonio Spurs—
Uno dei match più intensi del turno NBA prende vita con due squadre in forma, con un roster giovane ma allo stesso tempo maturo e dinamico. Gli Spurs punteranno sulla chimica, ormai tangibile, tra Wembanyama, Castle e Vassel, mentre gli Charlotte Hornets puntano su uno dei giocatori più in forma della loro stagione, Knueppel.
Charlotte Hornets: Ball, Miller, Bridges, P.J. Hall, Knueppel.
San Antonio Spurs: H. Barnes, J. Champagnie, V. Wembanyama, D. Vassell, S. Castle.
