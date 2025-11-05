Indiana Pacers-Brooklyn Nets, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Nba

Giovedì 6 novembre scendono in campo Brooklyn Nets e Indiana Pacers. Due squadre che hanno iniziato il loro cammino Nba con il freno a mano tirato: Indiana non è riuscita a dare continuità alla scorsa stagione, in cui è arrivata a disputare Gara-7 delle Finals. Brooklyn, invece, oltre ad avere un roster poco profondo, non riesce proprio ad ingranare, tant'è che in sette partite è ancora a secco di vittorie.Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Come arrivano al match le due squadre — I Brooklyn Nets sono l'unica squadra della Eastern Conference a non aver ancora vinto una partita. Questo inizio deludente non lascia presagire per niente una buona stagione: i Nets dovrebbero ripartire, ricostruire, fare scelte giuste al prossimo draft e avviare un nuovo ciclo dopo il deludente epilogo dei Big Three Irving, Durant e Harden. Questa stagione può mettersi davvero male.

Indiana invece di gare ne ha perse ben 6 e ne ha vinta una. Rispetto ai Nets può contare sul valore di Haliburton, ma è quasi impossible vederlo sul parquet questa stagione. In più, ceduto Turner ai Bucks, quest'anno viene bene buona parte dell'ossatura che ha condotto Indiana a giocare le Finals Nba.

I probabili quintetti di Indiana Pacers-Brooklyn Nets — Indiana sta dando leggeri segni di ripresa, il quintetto di partenza contro i Bucks ha dato buone risposte. Tant'è che i Pacers hanno perso la sfida soltanto nel finale grazie ad una perla di Giannis Antetokounmpo, che ha regalato ai suoi la vittoria, tiratissima (117-115). Indiana quindi potrebbe proseguire nel segno della continuità, dando fiducia all'ultimo quintetto sceso sul parquet. Il coach dei Nets, invece, potrebbe mischiare le carte cercando dalla panchina il jolly vincente.

Indiana Pacers: A. Nesmith, P. Siakam, I. Jackson, J. Walker, Q. Jackson.

Brooklyn Nets: T. Mann, N. Clowney, N. Claxton, C. Thomas, T. Martin.

