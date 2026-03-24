NBA, Indiana Pacers-Los Angeles Lakers: diretta live e streaming gratis

Indiana Pacers-Los Angeles Lakers si gioca il 26 marzo 2026 alle ore 00:00

Stefano Sorce 24 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 15:40)

Al Gainbridge Fieldhouse, nella notte italiana di giovedì 26 marzo 2026 alle ore 00:00, si gioca una partita che mette a confronto due realtà agli antipodi della stagione NBA. Indiana Pacers-Los Angeles Lakers arrivano a questo appuntamento con percorsi completamente diversi: da un lato una squadra in piena difficoltà, dall’altro una formazione che sta vivendo uno dei momenti più solidi dell’anno.

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Momento delle squadre — Gli Indiana Pacers stanno attraversando una delle fasi più complicate della stagione. Il record di 15-56 e una striscia aperta di 16 sconfitte consecutive raccontano più di qualsiasi analisi. Il problema principale è difensivo: 120.4 punti concessi di media, troppo per restare competitivi contro squadre di alto livello. Il problema dei Pacers non è solo tecnico, ma strutturale. Troppe assenze e troppi giocatori in dubbio rendono difficile costruire una rotazione credibile. Siakam, Nembhard, Nesmith e Toppin sono tutti in bilico, mentre Zubac è fuori per la stagione.

Dall’altra parte, i Los Angeles Lakers arrivano con un record di 46-25 e una serie positiva di nove vittorie consecutive. L’attacco funziona (116.5 punti di media), ma è soprattutto la continuità nei possessi a fare la differenza in questo momento della stagione. I Lakers arrivano con certezze molto più solide. Luka Dončić sta dominando la stagione con 33.4 punti e 8.4 assist di media, mentre LeBron James continua a essere un secondo creatore di altissimo livello. La squadra è in fiducia, come dimostra il 9-1 nelle ultime dieci partite, e ha trovato un equilibrio tra creazione dal palleggio e presenza interna grazie ad Ayton.

Probabili quintetti delle due squadre — Indiana dovrebbe presentarsi con un quintetto condizionato dalle condizioni fisiche di diversi giocatori chiave. McConnell guiderà l’attacco, con Sheppard e Nesmith sugli esterni per dare energia e difesa. In frontcourt, Siakam rappresenta il principale riferimento tecnico, mentre Wiseman sarà chiamato a reggere l’impatto fisico sotto canestro.

Indiana Pacers: McConnell, Sheppard, Nesmith, Siakam, Wiseman.

I Lakers rispondono con un quintetto di altissimo livello offensivo. Dončić sarà il regista totale, affiancato da Reaves e da un LeBron James sempre centrale nelle letture. Hachimura garantisce equilibrio, mentre Ayton presidia l’area con presenza e rimbalzi.

Los Angeles Lakers: Dončić, Reaves, LeBron James, Hachimura, Ayton.

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