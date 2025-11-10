Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Nba

Lorenzo Maria Napolitano 10 novembre 2025 (modifica il 10 novembre 2025 | 03:02)

Martedì 11 novembre, scendono in campo Utah Jazz e Minnesota T’Wolves alle 03:00 italiane. I finalisti di Conference sono chiamati a migliorare i risultati dell’ultima stagione e sembrano avere le carte in regola per farlo. Ad affrontarli ci saranno gli Utah Jazz, che hanno già dimostrato di saper mettere in difficolta avversari più attrezzati. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Jazz-Timberlwoves, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Un’occasione perfetta per godersi Jazz-Timberlwoves ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione della Nba in tempo reale.

Come arrivano al match le due squadre — I Minnesota T’Wolves sono tra le squadre più complete della Western Conference, forti anche del giocatore che potrebbe essere il nuovo volto della Nba, Anthony Davis. I prossimi anni saranno una costante sfida con Victor Wembanyama per lo scettro della Lega più spettacolare del mondo. Dati i presupposti, già quest’anno potremmo assistere ad uno scontro al vertice che si preannuncia generazionale.

Gli Utah Jazz invece sono in difficoltà, ma ci sono buoni presupposti e sicuramente più positivi rispetto a quelli dello scorso anno. Markkanen ha iniziato nel miglior dei modi ed è il leader della franchigia. Passano per le sue mani i palloni più bollenti di partita in partita. Ma i Jazz possono contare anche su un buon momento di forza di George, che nell’ultima sfida contro i T’Wolves ha flirtato con i 20 punti.

I probabili quintetti di Jazz-Timberlwoves — Utah Jazz: S. Mykhaliuk, L. Markkanen, J. Nurkic, K. George, I. Collier.

Minnesota Timberlwoves: J. McDaniels, J. Randle, R. Gobert, A. Edwards, D. DiVincenzo.

