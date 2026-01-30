derbyderbyderby streaming NBA, Knicks-Blazers: diretta tv e streaming live del match

Non perdere New York Knicks-Portland Trail Blazers: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
Siamo nel pieno della stagione NBA. Giunti al giro di boa, ogni franchigia schiaccia il piede sull'acceleratore provando a raggiungere la post-season. Ad aver aumentato il ritmo sono senz'altro i New York Knicks, pronti ad affrontare i Portland Trail Blazers con il favore del pronostico dato il grande momento di forma. Non perdere il match di NBA, che andrà in scena domani, 31 gennaio, alle ore 01:30 italiane.

Hai tre possibilità per vedere New York Knicks-Portland Trail Blazers in streaming gratis

Dove vedere New York Knicks-Portland Trail Blazers in diretta TV e streaming gratis

New York Knicks-Portland Trail Blazers sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e versando un deposito minimo di 10 euro, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca New York Knicks-Portland Trail Blazers sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    I New York Knicks sono tra le franchigie più forti, in forma e attrezzate non solo della Eastern Conference, ma dell'intera NBA. Con il primo trofeo stagionale in tasca, la NBA Cup, i Knicks sono tra i favoriti per raggiungere l'ultimo atto della stagione, dato che l'anno scorso ci sono andati davvero molto vicini. Infatti, anche la maturità non sembra mancare nel loro repertorio e sono pronti a riportare il titolo nella Grande Mela.

    I Knicks si presentano con 3 vittorie consecutive, ma i Blazers arrivano con il risultato opposto: ben tre sconfitte di seguito che ha fatto scivolare la franchigia dell'Oregon in nona posizione, al di sotto dei Golden State Warriors. I Blazers così sono tornati ad un record negativo di 23-25, che dovrà senz'altro essere migliorato anche se sarà difficile farlo nella prossima partita.

    I probabili quintetti di New York Knicks-Portland Trail Blazers

    I Knicks hanno un quintetto rodato, forte e dinamico che sta portando grandi soddisfazioni nella Grande Mela. I Blazers faticano, ma possono contare su uno dei difensori migliori dell'intera Lega, Jrue Holiday.

    New York Knicks: M. Bridges, OG Anunoby, A. Hukporti, J. Brunson, M. McBridge. 

    Portland Trail Blazers: T. Camara, D. Avdija, D. Clingan, S. Sharpe, J. Holiday. 

