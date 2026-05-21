Le finali di Eastern Conference regalano spettacolo già dall'inizio. Dopo una gara-1 terminata ai tempi supplementari e che ha visto trionfare la franchigia della Grande Mela, venerdì 22 maggio si gioca di nuovo alla Mecca del basket, il Madison Square Garden, prima di disputare due parte in casa dei Cleveland Cavaliers. Gara-2 si terrà alle 02:00 di notte italiana: sarà una vera parata di stelle nel momento più importante della stagione. Per scoprire come non perdere nemmeno un minuto del match, continua a leggere l'articolo.

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Il momento delle due squadre

I New York Knicks hanno hanno vinto Gara-1 e si presentano da favoriti alla seconda sfida al Madison Square Garden, prima di andare a disputare Gara-3 e Gara-4 a Cleveland. Gara-1 è terminata 115-104 in favore dei Knicks, che hanno saputo gestire meglio le energie nell'ultimo quarto e sopratutto nei tempi supplementari. Al quarto quarto infatti i Knicks erano in svantaggio, ma hanno messo a segno 32 punti subendone soltanto 18. L'over-time, invece, è terminato per un complessivo di 14-3. Lo strapotere fisico dei Knicks potrebbe essere il fattore decisivo in questa serie, che aprirà le porte delle Finals NBA. Grazie a un Jalen Brunson in stato di grazia, reduce da 38 punti, la franchigia newyorkese ha le carte in regola per entrare nell'ultimo atto della stagione.

I probabili quintetti di Knicks-Cavaliers

New York Knicks: Mikal Bridges, Josh Hart, Karl-Anthony Towns, Miles McBride, Jalen Brunson.

Cleveland Cavaliers: Max Strus, Evan Mobley, Jarrett Allen, Donovan Mitchell, James Harden,

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