Dove vedere New York Knicks-Denver Nuggets in diretta TV e streaming gratis

Non perdere New York Knicks-Denver Nuggets: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 4 febbraio - 01:00

Una delle sfide più attese del prossimo turno di NBA è quella che vede contrapporsi i Denver Nuggets e i New York Knicks, il meglio che hanno da offrire la Eastern e Western Conference. La sfida, che si terrà giovedì 5 febbraio al Madison Square Garden, andrà in scena alle 01:00 ora italiana. Scopri come seguire la sfida.

Il momento di forma delle due squadre — Nella Eastern Conference i New York Knicks sono al secondo posto e si presentano con ben sei vittorie di fila. Nessuno, oltre i sorprendenti Charlotte Hornets, ma che occupano comunque le zone basse della classifica, ha una striscia di vittorie così positive sulla costa atlantica. E con la NBA Cup già in bacheca, i Knicks sono pronti a presentare la propria candidatura come squadra favorita a Est per la vittoria del titolo.

Ad Ovest, invece, i Nuggets hanno interrotto la loro striscia di vittorie perdendo contro gli Oklahoma City Thunder. La sconfitta, però, non pregiudica il cammino fin qui della franchigia, che occupa il terzo posto ed ha lo stesso numero di vittorie dei San Antonio Spurs. La vetta sembra inarrivabile, dato il ritmo altissimo di OKC, ma strappare un secondo posto al termine della regular season permetterebbe un tabellone più vantaggioso ai playoff.

I probabili quintetti di New York Knicks-Denver Nuggets — Parata di stelle al Madison Square Garden. Sul parquet scendono tra i migliori giocatori della lega: da Brunson a Jokic, gli uomini volti della franchigia proveranno a strappare una vittoria, che vorrebbe dire non solo avanzamento in classifica ma anche dare un forte messaggio alla NBA.

New York Knicks: M. Bridges, OG Anunoby, A. Hukporti, J. Brunson, M. McBridge.

Denver Nuggets: S. Jones, P. Watson, N. Jokic, J. Murray, J. Pickett