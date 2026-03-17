Non perdere Knicks-Pacers: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 00:32)

Il testa coda della Eastern Conference tra Knicks e Pacers si terrà mercoledì notte, alle 00:30 italiane, alla Mecca del basket, al Madison Square Garden di New York City. Per scoprire come guardare la partita in diretta tv e streaming live, continua a leggere quest'articolo.

Hai tre possibilità per vedere Knicks-Pacers in streaming gratis

Dove vedere Knicks-Pacers in diretta TV e streaming gratis — Knicks-Pacers sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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Il momento delle due squadre — Ci avviciniamo sempre di più ai playoff, dopo l'intensità si moltiplica rispetto alla regular season. Sprazzi di alto livello di competitività si sono visti nella NBA Cup, proprio lì dove i Knicks sono riusciti a vincere in finale contro i San Antonio Spurs. E, anche per questo, sono tra i grandi favoriti per arrivare quantomeno nella finale di Conference. Alla sfida, infine, si presentano con tre vittorie di fila e la fame di migliorare il primo record in NBA.

Discorso diametralmente opposto per gli Indiana Pacers. La franchigia dopo essere arrivata in finale lo scorso anno non è riuscita a dare continuità alle sue prestazioni, sopratutto a causa dell'infortunio del suo volto, Tyrese Haliburton. I vice campioni dello scorso anno sono all'ultimo posto in Eastern Conference e sono reduci da ben tredici sconfitte consecutive. La loro stagione, insomma, è ormai compromessa.

I probabili quintetti di Knicks-Pacers — New York Knicks: M. Bridges, OG Anunoby, A. Hukporti, J. Brunson, M. McBridge.

Indiana Pacers: J. Slawson, J. Walker, I. Zubac, A. Nesmith, T.J. McConnel