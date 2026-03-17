Il testa coda della Eastern Conference tra Knicks e Pacers si terrà mercoledì notte, alle 00:30 italiane, alla Mecca del basket, al Madison Square Garden di New York City. Per scoprire come guardare la partita in diretta tv e streaming live, continua a leggere quest'articolo.
Lo streaming live
NBA, Knicks-Pacers: diretta tv e streaming live del match
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Dove vedere Knicks-Pacers in diretta TV e streaming gratis—
Knicks-Pacers sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
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Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
Ci avviciniamo sempre di più ai playoff, dopo l'intensità si moltiplica rispetto alla regular season. Sprazzi di alto livello di competitività si sono visti nella NBA Cup, proprio lì dove i Knicks sono riusciti a vincere in finale contro i San Antonio Spurs. E, anche per questo, sono tra i grandi favoriti per arrivare quantomeno nella finale di Conference. Alla sfida, infine, si presentano con tre vittorie di fila e la fame di migliorare il primo record in NBA.
Discorso diametralmente opposto per gli Indiana Pacers. La franchigia dopo essere arrivata in finale lo scorso anno non è riuscita a dare continuità alle sue prestazioni, sopratutto a causa dell'infortunio del suo volto, Tyrese Haliburton. I vice campioni dello scorso anno sono all'ultimo posto in Eastern Conference e sono reduci da ben tredici sconfitte consecutive. La loro stagione, insomma, è ormai compromessa.
I probabili quintetti di Knicks-Pacers—
New York Knicks: M. Bridges, OG Anunoby, A. Hukporti, J. Brunson, M. McBridge.
Indiana Pacers: J. Slawson, J. Walker, I. Zubac, A. Nesmith, T.J. McConnel
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