Non perdere Knicks-Warriors: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 15 marzo 2026 (modifica il 15 marzo 2026 | 01:02)

Uno dei match più attesi del prossimo turno di NBA è quello che mette di fronte i New York Knicks e i Golden State Warriors. Il big match si terrà domenica notte, precisamente lunedì alle 01:00 orario italiano. Per scoprire come seguire gratuitamente la partita, continua a leggere l'articolo.

Hai tre possibilità per vedere Knicks-Warriors in streaming gratis

Dove vedere Knicks-Warriors in diretta TV e streaming gratis — Knicks-Warriors sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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Il momento delle due squadre — Nella Eastern Conference I New York Knicks sono tra le franchigie più forti ed attrezzate. Non solo perché arrivano da vice campioni della Eastern Conference, in cui hanno perso soltanto in finale contro gli Indiana Pacers, ma anche quest'anno stanno dando grandissime manifestazioni di forza. Hanno toccato quota 43 vittorie in stagione e si presentano con due successi di fila, il che li rende i favoriti per il match contro i Golden State Warriors.

Dal canto sua, la squadra di Steve Kerr è al nono posto e gli ultimi risultati strappati non sono convincenti. La squadra della Baia scende in campo nelle ultime partite senza Curry e Jimmy Butler, ha perso le ultime quattro partite di fila ed è scivolata al nono posto in classifica. Non ci sono dubbi sulla presenza dei Golden State Warriors nella post season, sarà piuttosto da capire se riusciranno ad arrivare ai playoff oppure si fermeranno ai playin.

I probabili quintetti di Knicks-Warriors — New York Knicks: M. Bridges, OG Anunoby, A. Hukporti, J. Brunson, M. McBridge.

Golden State Warriors: K. Porzingis, G. Santos, A. Horford, B. Podziemski, D. Melton