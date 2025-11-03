derbyderbyderby streaming Nba, Knicks-Wizards: diretta tv e streaming live del match

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Nba   
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Nella notte del 4 novembre (alle 01:30) scendono sul parquet New York Knicks e Washington Wizards. Due squadre che hanno iniziato a rilento il loro percorso in Nba: i Knicks non stanno riuscendo a dare continuità ai risultati ottenuti nel corso dell'ultima stagione, in cui si sono fermati soltanto alle finali di Conference contro i Pacers. Gli Wizards, invece, proseguono la loro crisi perpetua di risultati. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Knicks-Wizards, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

—  

Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Palinsesto Bet365
Palinsesto Bet365

Un’occasione perfetta per godersi Knicks-Wizards ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione della Nba in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

  • Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

  • Cercare “Knicks-Wizards” nella sezione Live Streaming.

    • Come arrivano al match le due squadre

    —  

    I Knicks non sono riusciti ad iniziare la stagione nel segno della continuità rispetto agli straordinari risultati raggiunti nell'ultima stagione di Nba. Al momento occupano il decimo posto in classifica e si presentano al match contro gli Wizards non solo con un record negativo (2-3), ma soprattutto con tre sconfitte di fila che iniziano a pesare e far sorgere dubbi. Discorso ben diverso per gli Wizards, che da inizio stagione hanno vinto soltanto una partita all'inizio e poi sono susseguite soltanto sconfitte. Al momento lo specchio della stagione è 1-5 dopo sole sei giornate. A Est soltanto i Nets hanno fatto peggio.

    I probabili quintetti di Stella Knicks-Wizards

    —  

    Dato che entrambe le franchigie approcciano alla sfida con diverse sconfitte incassate recentemente, è possibile che i due coach provino a cambiare un po' questo trend attraverso dei cambi mirati nel quintetto iniziale. Di seguito, vi proponiamo quelle che potrebbero essere i quintetti di partenza.

    New York Knicks: O. Anunoby, K. Towns, M. Robinson, M. Bridges, J. Brunson.

    Washington Wizards: K. George, K. Middleton, A. Sarr, B. Coulibaly, C. McCollum.

    Non perdere Knicks-Wizards, tra le sfide più affascinanti della nottata dedicata alla Nba, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.

