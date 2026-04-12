Dove vedere Lakers-Jazz in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Lakers-Jazz: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 12 aprile 2026 (modifica il 12 aprile 2026 | 02:32)

Los Angeles Lakers e Utah Jazz sono pronti a salutare la regular season, sparando l'ultima cartuccia della Western Conference prima dell'inizio dei playoff. Laker e Jazz hanno avuto stagioni molto diverse e si presentano al match con momenti di forma e animi diversi. La partita si terrà lunedì 13 aprile alle 02:30 di notte, per scoprire come non perdere la gara continua a leggere l'articolo. Per non perderti nemmeno un minuto di Lakers-Jazz sarà sufficiente registrarsi su BET365

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Il momento delle due squadre — Come da aspettative, i Lakers sono riusciti a raggiungere i playoff senza difficoltà e hanno anche la possibilità di arrivarci al terzo posto se si realizzassero una serie di incastri in questa ultima giornata di NBA. Con 52 vittorie in stagione la squadra di LeBron è riuscita a trovare continuità di risultati, cosa che era mancata nella scorsa stagione: in tal senso la franchigia californiana ha senz'altro beneficiato della trade che ha portato in gialloviola Luka Doncic, che sta trovando grande chimica con LeBron ed il resto del quintetto. Lo sloveno, però, causa infortunio, salterà almeno la prima serie di playoff. Al momento i Lakers stanno rispondendo comunque bene alla sua assenza.

Discorso profondamente diverso per gli Utah Jazz che quest'anno non sono mai riusciti ad essere competitivi, ed infatti hanno guadagnato soltanto 22 vittorie in questa regular season con ben 59 sconfitte. L'ultimo posto in Western Conference è una sentenza senz'appello: in estate sarà necessario un importante lavoro sul mercato per provare l'anno prossimo a disputare una stagione migliore. Anche l'epilogo di quest'annata non è dei migliori: i Jazz, infatti, si presentano con 9 sconfitte nelle ultime dieci partite ed una sola vittoria, arrivata nella gara contro i Memphis Grizzlies.

I probabili quintetti di Los Angeles Lakers-Utah Jazz — Los Angeles Lakers: L. James, R. Hachimura, D. Ayton, J. LaRavia, L. Kennard

Utah Jazz: B. Hinson, C. Williams, O. Tshiebwe, A. Bailey, K. Chandler.