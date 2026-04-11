Dove vedere Los Angeles Lakers-Phoenix Suns in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 11 aprile 2026 (modifica il 11 aprile 2026 | 04:32)

Domani, alle 04:30 di notte, scenderanno in campo Los Angeles Lakers e Phoenix Suns. Si tratta di uno degli ultimi match della regular season, prima che le due franchigie si cimentino nel momento più importante della stagione. Per seguire la partita continua a leggere l'articolo. Per non perderti nemmeno un minuto di Los Angeles Lakers-Phoenix Suns sarà sufficiente registrarsi su BET365

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Il momento delle due squadre — I Los Angeles Lakers stanno affrontando un momento complicato della stagione, dato che dopo una grande regular season sta facendo i conti con l'infortunio di Luka Doncic, che molto probabilmente sarà fuori anche per la prima serie di playoff. La franchigia californiana, senza il talento sloveno, ha perso le ultime tre partite di fila, compromettendo la lunga striscia di risultati utili che stava conseguendo. I gialloviola potranno comunque contare su un roster giovane e dinamico, in cui oltre a LeBron James, volto della squadra, spiccano LaRavia e Rui Hachimura.

Per quanto riguarda i Suns, invece, il trend di risultati con cui si presentano alla sfida è lo stesso che hanno avuto per tutta la stagione. Nelle ultime dieci partite infatti la franchigia dell'Arizona ha ottenuto 5 vittorie e rimediato 5 sconfitte, scivolando così al settimo posto in classifica. Nell'ultima sfida disputata contro i Dallas Mavericks i Suns hanno vinto 112-107, grazie ad una grande prestazione inscenata da da Dillon Brooks ma soprattutto per i 37 punti di Devin Booker, che si prepara a caricarsi la squadra sulle spalle nel momento clou della stagione.

I probabili quintetti di Los Angeles Lakers-Phoenix Suns — Los Angeles Lakers: D. Timme, R. Hachimura, D. Ayton, L. Kennard, J. LaRavia

Phoenix Suns: D. Brooks, J. Goodwin, K. Maluach, D. Booker, J. Green