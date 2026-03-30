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Se i gialloviola pensano già ai playoff, i Washington Wizards hanno la testa già alla prossima stagione dato che quest'anno hanno strappato soltanto 17 vittorie e hanno incassato 56 sconfitte. Il trend nelle ultime dieci partite è perfettamente opposto rispetto ai Lakers, 1-9, soltanto i Nets hanno fatto peggio perdendo addirittura 10 partite consecutivamente. Trae Young, almeno quest'anno, non è riuscito ad invertire le sorti della franchigia, che interverrà in qualche modo per affiancare giocatori di qualità al fianco dell'ex Hawks.