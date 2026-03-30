Martedì 31 marzo alle 04:00 italiane scendono in campo i Los Angeles Lakers. La franchigia californiana è senz'altro tra le candidate alla vittoria finale, grazie ad un grande momento di forma ed una profondità di rosa invidiabile per gran parte delle squadre della Lega. Alla Cripto Arena arrivano i Washington Wizards, probabilmente nel peggior momento della loro stagione. Per non perderti nemmeno un minuto del match Los Angeles Lakers-Washington Wizards sarà sufficiente registrarsi su BET365
Lo streaming live
NBA, Lakers-Wizards: diretta tv e streaming live del match
Dove vedere Los Angeles Lakers-Washington Wizards in diretta TV e streaming gratis—
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Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
I Los Angeles Lakers, rispetto agli altri anni, sembrano destinati davvero a qualcosa di molto grande. Con un quintetto ben rodato ed un roster profondo, ma non per questo non qualitativo, la franchigia californiana è tra le potenze della Western Conference a spaventare di più. Non ha ancora strappato il pass per i playoff, ma seguendo questo trend sembra ormai questione di poche partite. Con ben nove gare vinte nelle ultime dieci ed un Luka Doncic in splendida forma, i Los Angeles Lakers si presentano al match contro i Washington Wizards da nettissimi favoriti.
Se i gialloviola pensano già ai playoff, i Washington Wizards hanno la testa già alla prossima stagione dato che quest'anno hanno strappato soltanto 17 vittorie e hanno incassato 56 sconfitte. Il trend nelle ultime dieci partite è perfettamente opposto rispetto ai Lakers, 1-9, soltanto i Nets hanno fatto peggio perdendo addirittura 10 partite consecutivamente. Trae Young, almeno quest'anno, non è riuscito ad invertire le sorti della franchigia, che interverrà in qualche modo per affiancare giocatori di qualità al fianco dell'ex Hawks.
I probabili quintetti di Los Angeles Lakers-Washington Wizards—
Los Angeles Lakers: J. LaRavia, L. James, D. Ayton, L. Doncic, A. Reaves
Washigton Wizards: L. Black, B. Coulibaly, J. Reese, T. Johnson, T. Young.
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