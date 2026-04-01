Non perdere Orlando Magic-Atlanta Hawks: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 1 aprile 2026 (modifica il 1 aprile 2026 | 01:02)

Tra i match più avvincenti del prossimo turno di NBA c'è la sfida tra Orlando Magic ed Atlanta Hawks. L'orario della palla a due è in programma alle 01:00 italiana di giovedì 2 aprile. Per non perderti nemmeno un minuto del match Orlando Magic-Atlanta Hawks sarà sufficiente registrarsi su BET365

Dove vedere Orlando Magic-Atlanta Hawks in diretta TV e streaming gratis — Orlando Magic-Atlanta Hawks sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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Il momento delle due squadre — Gli Orlando Magic si presentano alla sfida con una brutta sconfitta rimediata sul campo dei Toronto Raptors ma non solo, perché anche nel match contro i Cleveland Cavaliers è arrivata una sconfitta pesante con ben 136 punti incassati. In generale, in difesa la franchigia della Florida non sta eccellendo nelle ultime partite, il che stride con il fatto che ora dovrebbe aumentare l'intensità sopratutto nella propria zona del campo. In generale, questo non è il miglior momento dei Magic, che hanno perso ben tre partite nelle ultime quattro sfide, battendo soltanto i Sacramento Kings.

Ben altra situazione è quella degli Atlanta Hawks, che nonostante vantano un roster meno profondo di Orlando stanno inanellando buonissimi risultati. Sono riusciti, infatti, nella grande impresa di battere nelle ultima partita sia i Boston Celtics che i Detroit Pistons, al termine di una partita punto a punto che li ha visti sorridere alla fine sul punteggio di 129-130. Questi risultati evidenziano un gran momento di forma da parte degli Hawks, che sono infatti i favoriti per la vittoria finale in questo match di Eastern Conference.

I probabili quintetti di Orlando Magic-Atlanta Hawks — Orlando Magic: T. Da Silva, P. Banchero, G. Bitadze, J. Suggs, D. Bane.

Atlanta Hawks: J. Johnson, D. Daniels, O. Okongwu, N.A. Walker, C.J. McCollum