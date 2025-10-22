Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Nba

Lorenzo Maria Napolitano 22 ottobre 2025 (modifica il 22 ottobre 2025 | 01:02)

Domani alle 01:30 scendono in campo i giganti della Nba. Una delle partite più interessanti della notte è quella tra gli Orlando Magic e i Miami Heat, due squadre che hanno forti ambizioni da rispettare quest’anno. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Magic-Heat, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Un’occasione perfetta per godersi la sfida tra Orlando Magic e Miami Heat, ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione del grande basket in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Orlando Magic-Miami Heat” nella sezione Live Streaming.

Com’è finita l’ultima stagione — La scorsa stagione non è finita nel migliore dei modi per le due franchige. Infatti, una volta raggiunti i Playoff, sia Orlando che Miami sono uscite praticamente subito. La franchigia della Florida ha incassato uno sweep da parte dei Cleveland Cavaliers. Orlando, invece, ha affrontato i Boston Celtics, ben più attrezzati e che hanno archiviato la pratica senza particolari difficoltà vincendo in 5 gare (4-1).

I probabili quintetti di Orlando Magic-Miami Heat — Questi dovrebbero essere i quintetti base per la nuova stagione di Nba di Orlando Magic e Miami Heat. In realtà la franchigia della Florida nel ruolo di PM dovrebbe partire con Tyler Herro, ma è attualmente infortunato ed il suo posto verrà occupato da Davion Mitchell. Il punto di riferimento della squadra, in assenza di Jimmy Butler trasferitosi ai Golden State Warriors, sarà Sam Adebayo.

Orlando Magic: Jalen Suggs, Desmond Bane, Franz Wagner, Paolo Banchero, Wendell Carter Jr.

Miami Heat: Davion Mitchell, Norman Powell, Andrew Wiggins, Bam Adebayo, Kel'el Ware.

Non perdere Orlando Magic-Miami Heat, tra le sfide più avvincenti della prima giornata di Nba, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.