NBA, Magic-Hornets: dove vederla gratuitamente in streaming

Alla Spectrum Center va in scena una sfida interessante della regular season NBA. Orlando Magic-Hornets si affrontano venerdì 23 gennaio alle ore 01:00, in una partita che mette di fronte due squadre con obiettivi diversi ma entrambe a caccia di continuità. I padroni di casa arrivano da una prestazione convincente contro Denver, mentre Orlando cerca riscatto dopo l’ultimo passo falso.
Il match Magic-Hornets potrà essere seguito in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica da tutti gli utenti registrati. Una volta completata la registrazione e effettuato un deposito minimo di 10 euro, l’evento sarà accessibile nella sezione live. La visione sarà disponibile su smartphone, tablet e computer. Durante la diretta saranno consultabili dati aggiornati, statistiche live e informazioni sui protagonisti della gara.
Il momento delle due squadre—
I Magic, reduci dalla sconfitta per 126-109 contro i Memphis Grizzlies. Orlando ha pagato una serata difensiva complicata, concedendo il 52,7% dal campo agli avversari. Nonostante buone percentuali ai liberi, la squadra non è mai riuscita a rientrare realmente in partita. Il migliore è stato Anthony Black, che ha chiuso con 19 punti e 6 assist, mostrando personalità e leadership. Tuttavia, il contributo offensivo complessivo non è stato sufficiente per colmare il gap. Orlando mantiene comunque un buon record stagionale (23 vittorie e 19 sconfitte) e resta pienamente in corsa per i playoff. I Magic segnano 116,1 punti di media e possono contare su una difesa generalmente solida, tra le migliori della lega per palle recuperate forzate. L’obiettivo ora è ritrovare intensità difensiva e continuità lontano da casa.
Gli Hornets arrivano con il morale alto dopo il netto successo per 110-87 contro i Denver Nuggets. Una vittoria costruita su una grande prova di squadra: 49,4% dal campo, ben 30 assist e una difesa aggressiva capace di forzare 15 palle perse. Charlotte ha controllato il ritmo fin dalle prime battute, mostrando solidità anche sotto canestro. Il protagonista è stato Brandon Miller, autore di 23 punti in soli 24 minuti, con un eccellente 8/15 al tiro. L’ala sta diventando sempre più centrale nel sistema degli Hornets, garantendo punti, atletismo e presenza difensiva. In stagione Charlotte ha un record di 16 vittorie e 27 sconfitte, con una media di 116,4 punti a partita. L’attacco funziona, soprattutto dal perimetro (37,2% da tre), ma i problemi restano difensivi: gli Hornets concedono tanti punti e soffrono contro squadre fisiche. Il match contro Orlando rappresenta un test importante per capire se il successo contro Denver può segnare una svolta.
