NBA, Magic-Jazz: diretta tv e streaming live del match

Domenica alle 01:00, orario italiano, scendono in campo Orlando Magic e Utah Jazz. Uno dei match più intensi e dinamici della NBA. Gli Orlando Magic si presentano in piena lotta playoff, reduci dalla vittoria contro i Brooklyn Nets, mentre gli Utah Jazz occupano le ultime posizioni della Western Conference. Leggi l'articolo e scopri dove seguire la sfida.

Hai tre possibilità per vedere Orlando Magic-Utah Jazz in streaming gratis

Dove vedere Orlando Magic-Utah Jazz in diretta TV e streaming gratis

Orlando Magic-Utah Jazz sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Orlando Magic-Utah Jazz sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    Gli Orlando Magic si presentano alla sfida reduci da un vero e proprio tour the force. Nelle ultime partite, infatti, la franchigia della Florida ha affrontato Toronto Raptors, OKC e San Antonio Spurs. In queste partite ha raccolto soltanto una vittoria contro i canadesi, ma queste sfide sono stato un grande banco di prova per misurarsi contro le squadre più attrezzate della lega. I Nets, infatti, sono stati battuti in scioltezza con 118 punti segnati.

    Gli Utah Jazz invece hanno perso otto delle ultime dieci partite giocate. Il momento di forma non è dei più favorevoli e sono ormai abbondantemente fuori dalla lotta per la post-season, play-in compresi. Con sole sedici vittorie, i Jazz sono al tredicesimo posto in classifica. Con Markkanen unico faro, la franchigia dello Utah proverà contro i Magic ad invertire il suo trend di risultati negativi.

    I probabili quintetti di Orlando Magic-Utah Jazz

    Gli Orlando Magic si presentano con uno starter five rodato, dinamico e che ha affrontato le migliori squadre della Lega. Gli Utah Jazz invece si affideranno al talento di Markkanen per provare a contenere la franchigia della Florida.

    Utah Jazz: C. Williams, L. Markkanen, J. Nurkic, A. Bailey, I. Collier 

    Orlando Magic: P. Banchero, T. Da Silva, W. Carter, D. Bane, A. Black. 

