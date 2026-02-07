Domenica alle 01:00, orario italiano, scendono in campo Orlando Magic e Utah Jazz. Uno dei match più intensi e dinamici della NBA. Gli Orlando Magic si presentano in piena lotta playoff, reduci dalla vittoria contro i Brooklyn Nets, mentre gli Utah Jazz occupano le ultime posizioni della Western Conference. Leggi l'articolo e scopri dove seguire la sfida.
Lo streaming live
NBA, Magic-Jazz: diretta tv e streaming live del match
Hai tre possibilità per vedere Orlando Magic-Utah Jazz in streaming gratis
Per non perderti nemmeno un minuto del match Orlando Magic-Utah Jazz sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
Dove vedere Orlando Magic-Utah Jazz in diretta TV e streaming gratis—
Orlando Magic-Utah Jazz sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
Gli Orlando Magic si presentano alla sfida reduci da un vero e proprio tour the force. Nelle ultime partite, infatti, la franchigia della Florida ha affrontato Toronto Raptors, OKC e San Antonio Spurs. In queste partite ha raccolto soltanto una vittoria contro i canadesi, ma queste sfide sono stato un grande banco di prova per misurarsi contro le squadre più attrezzate della lega. I Nets, infatti, sono stati battuti in scioltezza con 118 punti segnati.
Gli Utah Jazz invece hanno perso otto delle ultime dieci partite giocate. Il momento di forma non è dei più favorevoli e sono ormai abbondantemente fuori dalla lotta per la post-season, play-in compresi. Con sole sedici vittorie, i Jazz sono al tredicesimo posto in classifica. Con Markkanen unico faro, la franchigia dello Utah proverà contro i Magic ad invertire il suo trend di risultati negativi.
I probabili quintetti di Orlando Magic-Utah Jazz—
Gli Orlando Magic si presentano con uno starter five rodato, dinamico e che ha affrontato le migliori squadre della Lega. Gli Utah Jazz invece si affideranno al talento di Markkanen per provare a contenere la franchigia della Florida.
Utah Jazz: C. Williams, L. Markkanen, J. Nurkic, A. Bailey, I. Collier
Orlando Magic: P. Banchero, T. Da Silva, W. Carter, D. Bane, A. Black.
© RIPRODUZIONE RISERVATA