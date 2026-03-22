Non perdere Orlando Magic-Los Angeles Lakers: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 22 marzo 2026 (modifica il 22 marzo 2026 | 00:02)

Domenica a mezzanotte scendono in campo gli Orlando Magic e affronteranno i Los Angeles Lakers. La sfida, che si terrà in Florida, è tra le più avvincenti del weekend con la NBA. Le franchigie sono impegnate con lo scatto playoff e stanno dando il tutto per tutto. Scopri come guardare la partita in diretta tv e streaming live, continuando a leggere l’articolo.

Hai tre possibilità per vedere Orlando Magic-Los Angeles Lakers in streaming gratis

Dove vedere Orlando Magic-Los Angeles Lakers in diretta TV e streaming gratis — Orlando Magic-Los Angeles Lakers sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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Il momento delle due squadre — Gli Orlando Magic si presentano alla gara contro i Lakers al settimo posto e ad un passo dalla soglia delle 40 vittorie stagionali. Nelle ultime dieci partite ne hanno vinte ben sette, ma alla gara contro la compagine californiana ci arrivano con ben tre sconfitte di fila. L’ultima di queste per mano degli Charlotte Hornets, che stanno disputando una Eastern Conference da protagonisti negli ultimi mesi.

Dal canto loro i Los Angeles Lakers sono al terzo posto in Western Conference e hanno inanellato ben otto vittorie di fila. Nelle ultime dieci gare disputate ne hanno vinte addirittura nove e persa soltanto una. Questi numeri rendono la squadra di Doncic e LeBron non solo favorita, ma anche tra le squadre più in forma in questo momento in NBA. In vista dei playoff sta aumentando l’intensità e se i Lakers continueranno su questa lunghezza d’onda possono raggiungere qualsiasi traguardo.

I probabili quintetti di Orlando Magic-Los Angeles Lakers — Orlando Magic: T. Da Silva, P. Banchero, G. Bitadze, J. Suggs, D. Bane.

Los Angeles Lakers: L. James, M. Smart, D. Ayton, L. Doncic, A. Reaves.