Una delle sfide più avvincenti del prossimo turno di NBA è quella che mette di fronte gli Orlando Magic ed i Houston Rockets. La sfida tra le due franchigie si terrà nella notte tra giovedì e venerdì, alle 01:30 italiane. Leggi l'articolo per scoprire come guardare la sfida gratuitamente.
Lo streaming live
NBA, Magic-Rockets: diretta tv e streaming live del match
Hai tre possibilità per vedere Orlando Magic-Houston Rockets in streaming gratis
Per non perderti nemmeno un minuto del match Orlando Magic-Houston Rockets
Dove vedere Orlando Magic-Houston Rockets in diretta TV e streaming gratis—
Orlando Magic-Houston Rockets sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati.
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
La sfida di venerdì mette di fronte due squadre forti e in salute. La franchigia della Florida occupa la settima posizione in Eastern Conference e si presenta con due convincenti vittorie, guadagnate contro Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers. Una trasferta, quindi, che sta portando tante soddisfazioni. I Magic più volte in stagione hanno dimostrato di avere ritmo giusto e qualità per tenere testa anche agli avversari più attrezzati. Ci vorrà infatti la loro versione migliore per affrontare i Rockets di Kevin Durant, che ha messo a segno 18 punti nell'ultima partita giocata contro gli Utah Jazz.
I probabili quintetti di Orlando Magic-Houston Rockets—
Orlando Magic: P. Banchero, T. Da Silva, W. Carter, D. Bane, A. Black.
Houston Rockets: K. Durant, J. Smith, A. Sengun, T. Eason, A. Thompson.
