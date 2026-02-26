Dove vedere Orlando Magic-Houston Rockets in diretta TV e streaming gratis

Orlando Magic-Houston Rockets sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Il momento delle due squadre

La sfida di venerdì mette di fronte due squadre forti e in salute. La franchigia della Florida occupa la settima posizione in Eastern Conference e si presenta con due convincenti vittorie, guadagnate contro Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers. Una trasferta, quindi, che sta portando tante soddisfazioni. I Magic più volte in stagione hanno dimostrato di avere ritmo giusto e qualità per tenere testa anche agli avversari più attrezzati. Ci vorrà infatti la loro versione migliore per affrontare i Rockets di Kevin Durant, che ha messo a segno 18 punti nell'ultima partita giocata contro gli Utah Jazz.