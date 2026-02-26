derbyderbyderby streaming NBA, Magic-Rockets: diretta tv e streaming live del match

Lo streaming live

NBA, Magic-Rockets: diretta tv e streaming live del match

NBA, Magic-Rockets: diretta tv e streaming live del match - immagine 1
Non perdere Orlando Magic-Houston Rockets: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Una delle sfide più avvincenti del prossimo turno di NBA è quella che mette di fronte gli Orlando Magic ed i Houston Rockets. La sfida tra le due franchigie si terrà nella notte tra giovedì e venerdì, alle 01:30 italiane. Leggi l'articolo per scoprire come guardare la sfida gratuitamente.

Hai tre possibilità per vedere Orlando Magic-Houston Rockets in streaming gratis

Guarda ora Orlando Magic-Houston Rockets GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere Orlando Magic-Houston Rockets in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Orlando Magic-Houston Rockets sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Orlando Magic-Houston Rockets in diretta TV e streaming gratis

—  

Orlando Magic-Houston Rockets sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Live Streaming
Live Streaming

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Orlando Magic-Houston Rockets sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    —  

    La sfida di venerdì mette di fronte due squadre forti e in salute. La franchigia della Florida occupa la settima posizione in Eastern Conference e si presenta con due convincenti vittorie, guadagnate contro Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers. Una trasferta, quindi, che sta portando tante soddisfazioni. I Magic più volte in stagione hanno dimostrato di avere ritmo giusto e qualità per tenere testa anche agli avversari più attrezzati. Ci vorrà infatti la loro versione migliore per affrontare i Rockets di Kevin Durant, che ha messo a segno 18 punti nell'ultima partita giocata contro gli Utah Jazz.

    I probabili quintetti di Orlando Magic-Houston Rockets 

    —  

    Orlando Magic: P. Banchero, T. Da Silva, W. Carter, D. Bane, A. Black. 

    Houston Rockets: K. Durant, J. Smith, A. Sengun, T. Eason, A. Thompson. 

    Guarda ora la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

    Vuoi vedere il match in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

    Per non perderti nemmeno un minuto della sfida sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

    Leggi anche
    Brescia-Lecco: diretta live e streaming gratis della gara
    Albinoleffe-Vicenza: lo streaming gratis del match di Serie C

    © RIPRODUZIONE RISERVATA