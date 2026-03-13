Non perdere Mavericks-Cavaliers: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 00:32)

Una delle sfide più interessanti del prossimo turno di NBA è quello che metterà di fronte i Dallas Mavericks ed i Cleveland Cavaliers. Due franchigie che si presentano in momenti di forma ben diversi ma che sono accomunati dalla voglia di strappare una vittoria. Il match si terrà sabato 14 marzo alle 00:30 italiane: per scoprire come seguire la partita gratuitamente, continua a leggere l'articolo.

Hai tre possibilità per vedere Mavericks-Cavaliers in streaming gratis

Dove vedere Mavericks-Cavaliers in diretta TV e streaming gratis — Mavericks-Cavaliers sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Mavericks-Cavaliers sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — I Dallas Mavericks si presentano nel momento più complesso della loro stagione. Nonostante siamo nel momento nevralgico della regular season, la franchigia texana non ha ritmo e nemmeno risultati. Ha appena toccato il tetto delle ventuno partite vinte e conta ben otto sconfitte incassate nelle ultime dieci partite disputate. Il ritorno di Cooper Flagg, tra l'altro, non è servito per invertire il trend di risultati negativi, nonostante il suo talento luminoso.

I Cleveland Cavaliers contano addirittura il doppio delle vittorie ottenute dai Mavericks in questa stagione. Sono infatti al quarto posto nella Eastern Conference e mirano a migliorare sempre di più la loro posizione ed il loro record stagionale. Negli ultimi match i Cavs hanno ottenuto risultati altalenanti, ma ha dato comunque ottime manifestazioni di forza, ad esempio contro i Detroit Pistons, battendoli la settimana scorsa 113-109 e anche i Philadelphia 76ers 115-101.

I probabili quintetti di Mavericks-Cavaliers — Dallas Mavericks: K. Middleton, P.J. Washington, D. Powell, M. Christie, C. Flagg.

Cleveland Cavaliers: S. Merrill, J. Tyson, J. Allen, D. Mitchell, J. Harden