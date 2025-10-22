Nba, Mavericks-Spurs: diretta tv e streaming live del match

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Nba

Lorenzo Maria Napolitano 22 ottobre 2025 (modifica il 22 ottobre 2025 | 03:32)

Domani alle 03:30 scendono in campo due delle squadre più iconiche della Western Conference: i San Antonio Spurs e i Dallas Mavericks. Sarà anche questo grande classico ad inaugurare l'inizio della nuova stagione di Nba. Wembanyama da un lato, ed il rookie Cooper Flag dall'altro, sono i volti più affascinanti delle due franchigie e si incontreranno subito in un interessantissimo faccia a faccia. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Mavericks-Spurs, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Un’occasione perfetta per godersi la sfida tra Dallas Mavericks e San Antonio Spurs, ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione del grande basket in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Dallas Mavericks-San Antonio Spurs” nella sezione Live Streaming.

Com’è finita l’ultima stagione — La scorsa stagione gli Spurs non sono riusciti a strappare un biglietto per la post season, ma quest'anno la musica dovrà decisamente cambiare. Infatti i texani vantano un quintetto base particolarmente interessante e guidati da Wembanyama possono togliersi diverse soddisfazioni. Non è andata molto meglio invece la stagione dei Mavericks, che nonostante siano arrivati ai play-in hanno subito interrotto la loro corsa. Ciò, probabilmente, anche a causa del terremoto che ha colpito la squadra con l'improvviso scambio tra Luka Doncic e Anthony Davis.

I probabili quintetti di Dallas Mavericks-San Antonio Spurs — Salvo particolari sorprese, dovrebbero essere i seguenti i quintetti base delle due franchigie in questa stagione. È forte la candidatura degli Spurs come protagonisti di questa stagione nella Western Conference, grazie anche alla continua cresciuta del talento francese Wembanyama. Dallas, invece, può contare su un roster profondo e di grande qualità.

Dallas Mavericks: D'Angelo Russel, Klay Thompson, Cooper Flag, Anthony Davis, Daniel Gafford.

San Antonio Spurs: De'Aaron Fox, Stephon Castle, Keldon Jhonson, Harrison Barnes, Victor Wembanyama.

Non perdere la sfida tra Dallas e San Antonio, tra le sfide più affascinanti della prima giornata di Nba, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.