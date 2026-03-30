Non perdere Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 30 marzo 2026 (modifica il 30 marzo 2026 | 02:32)

Tra le sfide più avvincenti di Western Conference c'è la sfida di martedì tra Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves. Il match, che sulla carta potrebbe non avere storia, in realtà mette di fronte due franchigie in cerca di vittoria e riscatto. La palla a due è in programma martedì 31 marzo alle 02:30 di notte italiana. Per non perderti nemmeno un minuto del match Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves sarà sufficiente registrarsi su BET365

Dove vedere Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves in diretta TV e streaming gratis — Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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Il momento delle due squadre — La franchigia texana ha terminato la sua stagione nel peggiore dei modi. Con il tredicesimo posto a Ovest sembra ormai condannata a dover guardare già all'estate, con la speranza di costruire un roster più competitivo rispetto a quello di quest'anno. La base è solida, considerando anche che i risultati negativi di questa stagione sono frutto di sfortuna, basti pensare ad esempio al lunghissimo infortunio di Kyrie Irving. Con lui, Cooper Flagg e Gafford, la franchigia texana avrà semplicemente bisogno di puntellare il roster per ritornare tra le grandi della NBA.

Se i Dallas Mavericks si presentano con una vittoria ed una situazione difficile, i Timberwolves hanno nel biglietto da visita un quinto posto, il pass per la post-season già in tasca ma una vittoria rimediata nell'ultima partita. Il trend recente dei T'Wolves è altalenante: cinque vittorie e cinque sconfitte nelle ultime dieci partite di NBA. C'è da dire, però, che la squadra di Edwards sta affrontando un grande tour the force: nelle ultime tre partite ha infatti affrontato i Detroit Pistons, gli Houston Rockets e i Boston Celtics.

I probabili quintetti di Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves — Dallas Mavericks: K. Middleton, P.J. Washington, D. Powell, M. Christie, C. Flagg.

Minnesota Timberwolves: J. McDaniels, J. Randle, A. Edwards, R. Gobert, D. DiVincenzo