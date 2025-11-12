Miami Heat-Cleveland Cavaliers, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Nba

Lorenzo Maria Napolitano 12 novembre 2025 (modifica il 12 novembre 2025 | 01:32)

Miami Heat e Cleveland Cavaliers sono tra le franchigie che offrono il basket più entusiasmante ed avvincente della Eastern Conference. Dopo il 138-140 in favore degli Heat le due squadre ritornano sul parquet nella notte di giovedì 13 novembre, alle 01:30 italiane. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Come arrivano al match le due squadre — I Miami Heat hanno guadagnato ben 7 vittorie su 11 partite giocate in questa stagione, la prima senza l’iconico Jimmy Butler, accasatosi ai Golden State Warriors. La franchigia della Florida ha dimostrato anche una volta come la sua cultura, la sua identità, prescinda dal valore del singolo e ha iniziato in modo molto convincente la stagione, ed è reduce da ben tre vittorie consecutive.

I Cleveland Cavaliers invece vogliono prendersi una rivincita dalla sfida proprio contro gli Heat, che hanno segnato ben 140 punti nella partita dell’altra notte. Anche i Cavs puntano soprattutto su un attacco prolifico e frizzante, ma ben faranno a blindare la difesa e renderla più difficilmente penetrabile, dato che 140 punti incassati non sono un numero indifferente.

I probabili quintetti di Miami Heat-Cleveland Cavaliers — Nonostante la sconfitta, i Cavs sono tra le squadre con il record migliore nella Eastern Conference e hanno perso soltanto per due punti. I Miami Heat invece hanno vinto, e per questo entrambe le squadre potrebbero scendere in campo nel segno della continuità, non apportando alcun cambiamento rispetto all’ultima sfida.

Cleveland Cavaliers: D. Hunter, E. Mobley, J. Allen, D. Mitchell, D. Garland.

Miami Heat: P. Larsson, A. Wiggins, K. Ware, N. Powell, D. Mitchell

