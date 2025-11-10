Miami Heat-Cleveland Cavaliers (11/11/2025, ore 01:30): analisi, statistiche e streaming gratis di una sfida ad alta intensità al Kaseya Center di Miami

Stefano Sorce 10 novembre - 01:30

La notte dell'Est, di martedì 11 novembre alle ore 01,30, si accende con una sfida molto attesa: i Miami Heat ospitano i Cleveland Cavaliers in una partita che può dire molto sull'inerzia della stagione per entrambe le squadre.

Dove vedere Miami Heat-Cleveland Cavaliers in diretta TV e streaming gratis

Il momento delle due squadre — I Miami Heat arrivano a questa sfida con un bilancio positivo di 6 vittorie e 4 sconfitte, un andamento che conferma la solidità del gruppo allenato da Erik Spoelstra. La squadra della Florida sta trovando ritmo e continuità dopo un inizio altalenante, trascinata dalle giocate di Jimmy Butler e Bam Adebayo, colonne portanti su cui si fonda l’intera struttura tattica. L’attacco dei Heat produce in media 124,1 punti a partita, ma la difesa, tradizionale punto di forza della franchigia, sta concedendo qualcosa in più del solito. Nonostante ciò, il Kaseya Center è tornato a essere una roccaforte: Miami è imbattuta in casa (4-0) e punta proprio sul fattore campo per mantenere la scia delle prime posizioni nella Eastern Conference.

Sul fronte opposto, i Cleveland Cavaliers si presentano a Miami forti di un record di 7 vittorie e 3 sconfitte, e soprattutto di una striscia vincente di quattro successi consecutivi. La formazione guidata da J.B. Bickerstaff ha trovato un equilibrio ideale tra talento offensivo e fisicità, imponendosi come una delle squadre più complete della conference. L’attacco dei Cavs è tra i più produttivi della lega, con una media di 120,7 punti segnati a partita, sostenuta dalle prestazioni di Donovan Mitchell e Darius Garland, sempre più protagonisti. Il gruppo di Cleveland ha maturato la capacità di gestire i ritmi alti e di adattarsi ai momenti della gara, grazie anche a una difesa solida e fisica che limita le soluzioni avversarie.

I probabili quintetti base di Miami-Cleveland — Miami: Mitchell, Powell, Ware, Wiggins, Larsson. Coach: Spoelstra.

Cleveland:Mitchell, Tyson, Allen, Mobley, Hunter. Coach: Bickerstaff.

