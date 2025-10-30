NBA,Milwaukee Bucks-Golden State: Streaming gratis e diretta tv

Milwaukee Bucks-Golden State Warriors del 31 ottobre alle 01.00: scopri dove vederla gratuitamente in diretta su Bet365

Stefano Sorce 30 ottobre - 00:40

Venerdì 31 ottobre alle ore 01.00 (ora italiana) scatta quel che potrebbe essere uno degli appuntamenti più attesi della notte NBA: i Milwaukee Bucks ospitano i Golden State Warriors, in una sfida che promette scintille tra due squadre con ambizione e storia. Guarda ora Milwaukee Bucks-Golden State Warrios GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l'apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell'incontro.

Come arrivano le due squadre — I Bucks arrivano all’appuntamento con un record di 3 vittorie e 1 sconfitta nelle prime quattro partite della stagione. Le indicazioni sono positive: una media di circa 122,3 punti segnati a partita e 116,3 subiti, segnalando un buon bilanciamento offensivo e difensivo nelle prime uscite. Dalla scorsa stagione (2024-25) ricordiamo che Milwaukee aveva chiuso con 48 vittorie e 34 sconfitte, ma con una eliminazione al primo turno di playoff.

I Warriors, dall’altro lato, si presentano a questo match con un inizio ancora più brillante: 4 vittorie e 1 sconfitta nelle prime cinque partite disputate. La media punti segnati è di circa 120,8 punti a partita, con circa 115,2 punti concessi. Inoltre, lo storico testa-a-testa vede Milwaukee in vantaggio sui Warriors (87 successi Bucks vs. 61 Warriors nelle 148 partite della regular season) secondo i dati più recenti. Golden State dunque arriva con fiducia, e la presenza di un nucleo esperto unita a nuove energie lascia pensare che vogliano affermarsi fin da subito come protagonisti.

I probabili quintetti base di Milwaukee-Golden State — Milwaukee Bucks: Trent, Antetokounmpo, Turner, Green, Rollins. Coach: Rivers.

Golden State: Kuminga, Green, Post, Butler, Curry. Coach: Kerr.

