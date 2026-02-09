Dove vedere Brooklyn Nets-Chicago Bulls in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Brooklyn Nets-Chicago Bulls: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 9 febbraio 2026 (modifica il 9 febbraio 2026 | 01:32)

Al Barclays Center di Brooklyn, nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 febbraio, i Nets ospitano i Chicago Bulls con palla a due fissata alle 01:30 italiane. Una sfida tra due squadre che stanno vivendo una stagione complicata e che cercano continuità per non sprofondare ulteriormente in classifica. Brooklyn prova a sfruttare il fattore campo, mentre Chicago è chiamata a reagire dopo un periodo nerissimo.

Brooklyn Nets-Chicago Bulls sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati.

Il momento delle due squadre — I Nets arrivano alla gara dopo aver interrotto la striscia negativa grazie alla vittoria contro Washington. Brooklyn resta però al tredicesimo posto, lontana sia dai playoff che dal play-in, e con poche possibilità di rientrare realmente nella corsa. La squadra si affida soprattutto alle prestazioni di Kevin Porter Jr., giocatore chiave per ritmo offensivo e creazione di gioco.

Situazione decisamente delicata per i Bulls, che stanno attraversando il momento peggiore della stagione. Le quattro sconfitte consecutive hanno fatto scivolare Chicago fuori anche dalla zona play-in, superata da una Charlotte in striscia positiva. La recente sconfitta contro Denver ha confermato le difficoltà difensive e la mancanza di continuità offensiva: contro Brooklyn serve una risposta immediata.

I probabili quintetti di Brooklyn Nets-Chicago Bulls — Chicago Bulls e Brooklyn Nets in campo con lo starter five partito nelle ultime partite. Di seguito, vi proponiamo il quintetto che potrebbe scendere in campo dal primo minuto per il match del 9 febbraio.

Brooklyn Nets: N. Porter Jr., N. Clowney, D. Sharpe, T. Mann, E. Demin

Chicago Bulls: I. Okoro, J. Smith, N. Vucevic, M. Buzelis, T. Jones