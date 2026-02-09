Dove vedere Brooklyn Nets-Chicago Bulls in diretta TV e streaming gratis

Al Barclays Center di Brooklyn, nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 febbraio, i Nets ospitano i Chicago Bulls con palla a due fissata alle 01:30 italiane. Una sfida tra due squadre che stanno vivendo una stagione complicata e che cercano continuità per non sprofondare ulteriormente in classifica. Brooklyn prova a sfruttare il fattore campo, mentre Chicago è chiamata a reagire dopo un periodo nerissimo.
Il momento delle due squadre—
I Nets arrivano alla gara dopo aver interrotto la striscia negativa grazie alla vittoria contro Washington. Brooklyn resta però al tredicesimo posto, lontana sia dai playoff che dal play-in, e con poche possibilità di rientrare realmente nella corsa. La squadra si affida soprattutto alle prestazioni di Kevin Porter Jr., giocatore chiave per ritmo offensivo e creazione di gioco.
Situazione decisamente delicata per i Bulls, che stanno attraversando il momento peggiore della stagione. Le quattro sconfitte consecutive hanno fatto scivolare Chicago fuori anche dalla zona play-in, superata da una Charlotte in striscia positiva. La recente sconfitta contro Denver ha confermato le difficoltà difensive e la mancanza di continuità offensiva: contro Brooklyn serve una risposta immediata.
I probabili quintetti di Brooklyn Nets-Chicago Bulls—
Chicago Bulls e Brooklyn Nets in campo con lo starter five partito nelle ultime partite. Di seguito, vi proponiamo il quintetto che potrebbe scendere in campo dal primo minuto per il match del 9 febbraio.
Brooklyn Nets: N. Porter Jr., N. Clowney, D. Sharpe, T. Mann, E. Demin
Chicago Bulls: I. Okoro, J. Smith, N. Vucevic, M. Buzelis, T. Jones
