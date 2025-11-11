NBA, New York Knicks-Memphis Grizzlies: lo streaming gratis della gara

Scopri come guardare gratuitamente Knicks-Grizzlies in diretta streaming su Bet365. Analisi, probabili quintetti e orario del match NBA in programma martedì 12 novembre alle 01:30 italiane

Stefano Sorce 11 novembre - 00:32

Al Madison Square Garden torna la magia della notte NBA: i New York Knicks incrociano i Memphis Grizzlies in una sfida carica di attese e significati. I padroni di casa vogliono confermare il loro momento positivo davanti al proprio pubblico, mentre gli ospiti cercano riscatto dopo un avvio di stagione altalenante. Palla a due martedì 12 novembre alle ore 01:30.

Dove vedere Knicks-Grizzlies in diretta TV e streaming gratis — La diretta del match sarà disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365.

Il momento delle due squadre — I Knicks arrivano con un record positivo di 6 vittorie e 3 sconfitte. La squadra ha mostrato una forte solidità in casa: l’ultima striscia di vittorie interne lascia ben sperare per questo incontro. Sul piano offensivo, New York è tra le squadre più efficaci: segna in media 120,6 punti a partita, mentre ne concede circa 111,9. Il gioco dei Knicks è guidato da un buon ritmo, una difesa aggressiva e una capacità di tenere gli avversari sotto pressione nei momenti chiave. Con un gruppo unito e un Madison Square Garden infuocato, la squadra newyorkese punta a consolidare il proprio percorso nella Eastern Conference.

Dall’altra parte, i Grizzlies hanno un bilancio più complicato: 4 vittorie e 7 sconfitte finora. La squadra di Memphis fatica a dare continuità alle prestazioni e ha mostrato lacune difensive e difficoltà nelle transizioni, specialmente in trasferta. In attacco i Grizzlies segnano circa 113,7 punti, ma ne concedono 118,6, numeri che riflettono la difficoltà della squadra nel controllo dei possessi e nella gestione dei momenti finali.Per coach e giocatori, questa trasferta rappresenta un crocevia importante per invertire la tendenza negativa.

I probabili quintetti base di Knicks-Grizzlies — New York Knicks: Brunson, Bridges, Towns, Anunoby, Robinson. Coach: Brown

Memphis Grizzlies: Morant, Caldwell-Pope, Landale, Jackson Jr., Wells. Coach: Taylor Jenkins.

Non perdere Knicks-Grizzlies IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365!