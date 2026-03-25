Non perdere Denver Nuggets-Dallas Mavericks: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 25 marzo 2026 (modifica il 25 marzo 2026 | 03:02)

Uno dei match più delicati del prossimo turno di NBA è quello che metterà di fronte i Denver Nuggets ed i Dallas Mavericks. Le due franchigie, che si affronteranno domani, 26 marzo, alle 03:00 italiane, competono per obiettivi significativamente diversi ma daranno sicuramente spettacolo dato il talento che non manca da ambo lati del campo. Scopri come guardare la partita in diretta tv e streaming live.

Hai tre possibilità per vedere Denver Nuggets-Dallas Mavericks in streaming gratis

Dove vedere Denver Nuggets-Dallas Mavericks in diretta TV e streaming gratis — Denver Nuggets-Dallas Mavericks sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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Il momento delle due squadre — La prossima sfida di Western Conference vede affrontare Denver Nuggets e Dallas Mavericks. La squadra di casa si presenta, ovviamente, con il favore dei pronostici. Grazie alle 44 vittorie conquistate in stagione ha già il posto assicurato quantomeno ai play-in, ma è chiaro che la franchigia ambisce a risultati ben diversi e le sue sei vittorie nelle ultime dieci sono un forte argomento in tal senso. Contro Trail Blazers e Raptors sono arrivati prestazioni molto convincenti, che confermano il ritmo e l'intensità elevata, ormai da playoff, che caratterizza questi Nuggets.

Discorso diametralmente opposto per i Dallas Mavericks, che hanno perso le ultime quattro partite di fila e hanno una striscia di ben otto sconfitte nelle ultime dieci gare disputate. Oggi al tredicesimo posto, la franchigia texana necessita di un grande rinnovamento dopo alcune operazioni sul mercato che non hanno portato benefici. C'è sicuramente una base solida su cui lavorare ed il talento adamantino di Cooper Flagg, ma al momento ciò sembra non bastare per strappare il pass verso la post-season.

I probabili quintetti di Denver Nuggets-Dallas Mavericks — Denver Nuggets: A. Gordon, C. Johnson, N. Jokic, J. Murray, C. Braun.

Dallas Mavericks: K. Middleton, P.J. Washington, D. Powell, M. Christie, C. Flagg.