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NBA, Pacers-Clippers: diretta tv e streaming live del match

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Non perdere Indiana Pacers-Los Angeles Clippers: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Sabato 28 marzo a mezzanotte scendono in campo Indiana Pacers e Los Angeles Clippers, due squadre che hanno affrontato stagioni significativamente diverse in NBA. Per scoprire come seguire la partita in diretta tv e streaming live, continua a leggere l'articolo.

Hai tre possibilità per vedere Indiana Pacers-Los Angeles Clippers  in streaming gratis

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Dove vedere Indiana Pacers-Los Angeles Clippers in diretta TV e streaming gratis

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Indiana Pacers-Los Angeles Clippers sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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    • Il momento delle due squadre

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    Gli Indiana Pacers si presentano alla partita all'ultimo posto in classifica nella Eastern Conference. Per loro, finalisti dello scorso anno contro gli Oklahoma City Thunder, questa stagione si è rivelata l'esatto opposto dell'ultima: hanno rimediato ben 56 sconfitte in campionato e hanno strappato solo sedici vittorie. Il bilancio nelle ultime dieci partite, neanche sorride: con nove sconfitte ed un solo successo, contro gli Orlando Magic in Florida (126-128).

    I Los Angeles Clippers, favoriti per la sfida, hanno invece saputo affrontare meglio le difficoltà in questa stagione. La squadra californiana è attualmente all'ottavo posto in classifica e ha matematicamente ottenuto, quantomeno, una posizione assicurata nella post-season. Nelle ultime dieci sfide i Clippers sono in positivo, con sei vittorie e quattro sconfitte. Al match contro i Pacers si presentano con due vittorie ai danni dei Dallas Mavericks in Texas (138-131) e contro i Milwaukee Bucks (129-96).

    I probabili quintetti di Indiana Pacers-Los Angeles Clippers 

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    Indiana Pacers: J. Slawson, J. Walker, I. Zubac, A. Nesmith, T.J. McConnel

    Los Angeles Clippers: K. Leonard, N. Batum, B. Lopez, D. Garland, D. Jones

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