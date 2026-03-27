Sabato 28 marzo a mezzanotte scendono in campo Indiana Pacers e Los Angeles Clippers, due squadre che hanno affrontato stagioni significativamente diverse in NBA. Per scoprire come seguire la partita in diretta tv e streaming live, continua a leggere l'articolo.
Lo streaming live
NBA, Pacers-Clippers: diretta tv e streaming live del match
Hai tre possibilità per vedere Indiana Pacers-Los Angeles Clippers in streaming gratis
Per non perderti nemmeno un minuto del match Indiana Pacers-Los Angeles Clippers sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
Dove vedere Indiana Pacers-Los Angeles Clippers in diretta TV e streaming gratis—
Indiana Pacers-Los Angeles Clippers sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
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Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
Gli Indiana Pacers si presentano alla partita all'ultimo posto in classifica nella Eastern Conference. Per loro, finalisti dello scorso anno contro gli Oklahoma City Thunder, questa stagione si è rivelata l'esatto opposto dell'ultima: hanno rimediato ben 56 sconfitte in campionato e hanno strappato solo sedici vittorie. Il bilancio nelle ultime dieci partite, neanche sorride: con nove sconfitte ed un solo successo, contro gli Orlando Magic in Florida (126-128).
I Los Angeles Clippers, favoriti per la sfida, hanno invece saputo affrontare meglio le difficoltà in questa stagione. La squadra californiana è attualmente all'ottavo posto in classifica e ha matematicamente ottenuto, quantomeno, una posizione assicurata nella post-season. Nelle ultime dieci sfide i Clippers sono in positivo, con sei vittorie e quattro sconfitte. Al match contro i Pacers si presentano con due vittorie ai danni dei Dallas Mavericks in Texas (138-131) e contro i Milwaukee Bucks (129-96).
I probabili quintetti di Indiana Pacers-Los Angeles Clippers—
Indiana Pacers: J. Slawson, J. Walker, I. Zubac, A. Nesmith, T.J. McConnel
Los Angeles Clippers: K. Leonard, N. Batum, B. Lopez, D. Garland, D. Jones
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