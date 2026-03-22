Non perdere New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 22 marzo 2026 (modifica il 22 marzo 2026 | 00:02)

La sfida tra New Orleans Pelicans e Cleveland Cavaliers è tra le più avvincenti del weekend con la NBA. Giunti alle battute finali, ogni vittoria diventa decisiva per strappare il pass verso i playoff. Per scoprire come vedere la partita, che si terrà a mezzanotte tra sabato e domenica 22 marzo, continua a leggere l’articolo.

Hai tre possibilità per vedere New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers in streaming gratis

Dove vedere New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers in diretta TV e streaming gratis — New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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Il momento delle due squadre — I New Orleans Pelicans, nonostante non abbiano disputata una stagione entusiasmante, hanno ancora la possibilità di accedere alla post season al termine della stagione regolare. Nelle ultime dieci partite hanno ottenuto sei vittorie, di cui tre di fila. Dimostrazione della grande intensità che sta sprigionando in campo la franchigia, in occasione del momento nevralgico della stagione.

I Cleveland Cavaliers, dal canto loro, hanno assicurato la loro presenza ai playoff di questa stagione, grazie alle 43 vittorie ottenute. Nelle ultime dieci sfide ne hanno vinte sei, di cui due consecutivamente. Nell’ultima gara giocata in Eastern Conference i Cavs hanno battuto i Bulls nell’Illinois, con il risultato di 110-115 in cui ha giganteggiato Evan Mobley.

I probabili quintetti di New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers — New Orleans Pelicans: S. Bey, Z. Williamson, Y. Missi, H. Jones, T. Murphy.

Cleveland Cavaliers: S. Merrill, J. Tyson, J. Allen, D. Mitchell, J. Harden